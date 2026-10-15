Aunque tanto el PSV como el Ajax perdieron esta semana en Europa, Países Bajos no salió mal parado en la clasificación de coeficientes. Al contrario: gracias a las victorias del Feyenoord, el AZ y el FC Twente, y al empate del NEC, amplió su ventaja sobre sus perseguidores más cercanos.

Para calcular los coeficientes, una victoria de un club en Europa aporta dos puntos. Un empate suma uno y una derrota, ninguno.

Después, esa cifra se divide entre el número de clubes que comenzaron la temporada en competiciones europeas en representación de cada país. En el caso de Países Bajos son seis: PSV, Feyenoord, AZ, FC Twente, NEC y Ajax.

Los resultados de los clubes neerlandeses en la Liga de Campeones fueron dispares esta semana. El PSV perdió en el campo del RB Leipzig (1-0), pero el Feyenoord venció 3-2 al Como 1907. El jueves se sumaron las victorias del AZ y del Twente.

El AZ ganó 2-1 al Hapoel Beer Sheva en la Liga Europa, mientras que el Twente se impuso 1-0 al FC Thun en la Liga Conferencia. Además, el NEC empató 1-1 contra el Levski Sofía. El Ajax decepcionó y cayó 2-1 en su visita al Hajduk Split.

En total, Países Bajos sumó siete puntos esta semana. Al dividirlos entre seis, se obtiene un coeficiente de 1,167.

Bélgica, que todavía tiene cinco clubes en Europa, ocupa un puesto por encima en la clasificación de coeficientes. También obtuvo buenos resultados: el Club Brujas, el AA Gent y el Sint-Truidense V.V. ganaron sus partidos. Además, el Union Saint-Gilloise empató. Son siete puntos, que en el caso de Bélgica equivalen a un coeficiente de 1,400.

Turquía ocupa un puesto por debajo de Países Bajos en la clasificación de coeficientes. Comenzó la temporada europea con cinco clubes y ahora le quedan cuatro. De ellos, el Trabzonspor y el Besiktas ganaron esta semana. Son cuatro puntos, equivalentes a un coeficiente de 0,800 para Turquía.

Más abajo en la clasificación de coeficientes aparecen Grecia, Polonia y Chequia, muy cerca entre sí. Países Bajos también amplió su ventaja sobre los tres países.

Clasificación de coeficientes en torno a Países Bajos:

7. Bélgica 60,850 (+1,400)

8. Países Bajos 53,729 (+1,167)

9. Turquía 51,075 (+0,800)

10. Grecia 45,812 (+0,800)

11. Polonia 45,525 (+0,400)

12. Chequia 45,325 (+0,200)