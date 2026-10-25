Durante los últimos años, Vinícius Júnior se ha convertido en una de las figuras más destacadas de los Clásicos, pero su ausencia en el enfrentamiento de esta noche ante el Barcelona en el Camp Nou por sanción trae de nuevo a la memoria el último partido entre ambos rivales que el Real Madrid disputó sin la participación de la estrella brasileña, antes de que este se convirtiera en uno de los principales líderes de la nueva generación del conjunto blanco.

Según el diario español Mundo Deportivo, el esperado Clásico será el primero sin Vinícius desde 2019, después de que la estrella brasileña participara en el Clásico durante los siete años siguientes de forma consecutiva, estando presente en el centro de la acción, ya fuera cuando marcó un triplete en la final de la Supercopa de España de 2025, o cuando pasó desapercibido en los dos partidos en los que el Barcelona arrolló al Real Madrid por 4-0 en su feudo, en 2022 y 2024 respectivamente.

Vinícius ha participado en los Clásicos desde el enfrentamiento disputado el 1 de marzo de 2020, mientras que el último Clásico en el que estuvo ausente se remonta al 18 de diciembre de 2019, cuando se quedó en el banquillo, y Zinedine Zidane, entonces entrenador del Real Madrid, decidió no contar con él, prefiriendo un once que apostó por un 4-3-1-2.

El once contó entonces con Isco en la posición de mediapunta, por detrás de la dupla formada por Gareth Bale y Karim Benzema en la línea de ataque, mientras que el centro del campo lo formaron Casemiro, Toni Kroos y Fede Valverde; en defensa jugaron Ferland Mendy y Dani Carvajal en los costados, y Sergio Ramos y Raphaël Varane en el eje de la zaga, mientras que Thibaut Courtois se encargó de la portería.

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Aquel enfrentamiento terminó con un empate sin goles 0-0, siendo el último Clásico que ha acabado sin goles desde entonces, y además estuvo ligado a unas circunstancias políticas excepcionales, ya que estaba previsto disputarlo el 26 de octubre, antes de ser aplazado por la fuerte tensión que vivieron las calles de Barcelona, a raíz de la sentencia judicial dictada el día anterior sobre los sucesos del 1 de octubre de 2017 y lo que siguió.

Pero cada Clásico tiene sus propias circunstancias, y el Real Madrid parece esta vez menos afectado por la ausencia de Vinícius; es más, la sanción puede considerarse un factor cómodo para el equipo, teniendo en cuenta la trayectoria del jugador brasileño esta temporada, ya que habría podido imponer su nombre en el once titular, en función de su estatus dentro del equipo, al margen de su nivel futbolístico, algo que podría haber generado una amplia polémica.

En contraposición, la ausencia de Vinícius brinda la oportunidad a Yan Diomande de disponer de más espacio, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados en los que confía el Real Madrid para este enfrentamiento. El partido representa una gran prueba para la estrella marfileña, por la que el club pagó 146 millones de euros para incorporarla esta temporada, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, en medio de una gran expectación por lo que ofrecerá en esta cumbre.

De este modo, retroceden temporalmente los números de Vinícius en los Clásicos, que ascienden a 8 goles en 24 partidos, en los que logró 11 victorias por 12 derrotas y un empate, mientras que, por otro lado, comienza el viaje de Diomande para registrar sus propios números ante el Barcelona.

El brillo del exjugador del Leipzig, si logra aprovechar la oportunidad y ofrece una actuación sólida con la que refuerce sus opciones de conseguir más minutos de juego, podría suponer un golpe para el estatus de Vinícius, que podría encontrarse en una situación inferior a la que tenía cuando llegó José Mourinho.

No obstante, el panorama no se aclarará hasta que se renueven los enfrentamientos del Clásico, ya sea en una posible final de la Supercopa de España de 2027, o en un posible enfrentamiento en la Copa del Rey o la Liga de Campeones de Europa, o durante el partido de vuelta de la Liga española en el estadio Santiago Bernabéu.