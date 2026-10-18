Clásico de filiales: el Barcelona arruina la reacción del Real Madrid

El empate con goles por 3-3 cerró el clásico de los filiales entre el Real Madrid y su invitado, el Barcelona, en el marco de la Primera División española femenina.

El punto del empate dejó impresiones distintas en ambos bandos: el Real Madrid solo ha sumado dos puntos en 5 jornadas, por lo que se sitúa en el último lugar de la Primera División española femenina, mientras que el Barcelona le aventaja por 3 puestos y 4 puntos, y sigue lejos de las posiciones de cabeza en las que solía estar durante las últimas temporadas.

El diario Marca repasó los momentos más destacados del encuentro: el Barcelona asestó dos golpes a los locales durante la primera mitad, ya que se adelantó en el minuto siete, antes de recuperar la ventaja poco después de que Oyane San Martín lograra el empate para el Real en el minuto 15.

El Real Madrid consiguió dar la vuelta al marcador en un arranque fuerte de la segunda mitad, después de marcar dos goles en apenas 4 minutos, obra de Pía Felices y Raquel Zuazo.

Pero el equipo catalán logró empatar de nuevo 20 minutos antes del final del partido, el gol que dejó el resultado del enfrentamiento en un 3-3.

Este enfrentamiento es el quinto clásico entre ambos filiales hasta la fecha, ya que los duelos anteriores registraron dos victorias del Real Madrid, frente a un triunfo del Barça y dos empates.

El último empate llegó en el partido disputado este domingo, y el encuentro entre ambos equipos se renovará el próximo 24 de enero, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.