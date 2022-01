El Real Madrid se la vuelve a jugar. El cuadro blanco empieza su andadura en el primer trofeo del 2022, la Supercopa de España, y lo hace ante el peor rival posible, su eterno adversario, el FC Barcelona. Xavi debuta como entrenador en un Clásico y lo hace con las altas de Pedri o Ferran Torres, que ha podido ser inscrito en La Liga, logrando completar el fichaje del extremo, buscando conseguir la primera victoria ante el eterno rival y dar una gran dosis de confianza al vestuario azulgrana.

SIGUE EN DIRECTO EL CLÁSICO BARCELONA VS. REAL MADRID DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA

Por su parte, el cuadro merengue, líder destacado en el torneo de la regularidad, quiere seguir progresando, y buscará acceder a la gran final del torneo que también disputan el Atlético y el Athletic Club. Con jugadores como Vinicius o Benzema, en un gran momento de forma, el conjunto de la capital de España busca acceder al último partido del torneo dando un golpe de autoridad, dejando KO al cuadro de la Ciudad Condal, y de paso, dando una buena imagen.

Once del Fútbol Club Barcelona. Ferran Torres debuta como titular. El once es el que sigue: Ter Stegen, Dani Alves, Piqué, Araújo, Jordi Alba, Busquets, Frenkie de Jong, Gavi, Ferran Torres, Luuk de Jong y Dembélé.

Así luce el estadio del partido a poco más de una hora del inicio

Seguimos a la espera del once del Fútbol Club Barcelona. Las informaciones que llegan desde Riad es que Ferran Torres podría debutar como tiular en el equipo de Xavi.

Joan Laporta da ánimos a sus jugadores antes del partido

¡Vamos equipo! Tenéis la fuerza de la juventud y moral de victoria. ¡Mucha suerte y visca el Barça! pic.twitter.com/Re4BgXWU9m — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) January 12, 2022

Alaba es baja de última hora por molestias musculares, tal y como ha avanzado la Cadena COPE. El austriaco no se encuentra en condiciones y está a la espera de realizarse unas pruebas para ver si podría llegar a la hipotética final de este domingo.

Once del Real Madrid con sorpresa: juega Nacho y no juega David Alaba, el cual no está ni en el banquillo. Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Asensio y Benzema

Así fue el reencuentro entre Pedri y Ferran Torres con sus compañeros

¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos al directo de la primera semifinal de la Supercopa de España que disputarán el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid en Riad (Arabia Saudí). Desde GOAL os contamos todos los detalles del Clásico.

¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Clásico Barcelona vs. Real Madrid de semifinales de la Supercopa de España 2022?

PARTIDO Barcelona vs. Real Madrid FECHA Miércoles, 12 de enero HORARIO 20:00 ESTADIO Estadio Rey Fahd, Riad (Arabia Saudí)

Dónde ver en directo online el Clásico Barcelona vs. Real Madrid de semifinales de la Supercopa de España 2022: Canal de TV y Streaming en vivo

Alineaciones del Barcelona vs. Real Madrid

Barcelona: Ter Stegen, Dani Alves, Araújo, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Frenkie de Jong, Gavi, Ferran Torres y Luuk de Jong.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Asensio y Benzema.