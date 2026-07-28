«Sigo teniendo una relación muy estrecha con Núremberg, porque el club, naturalmente, sigue significando mucho para mí. Estoy muy agradecido al club y a la ciudad. Por supuesto, puedo imaginarme volver algún día, en el papel que sea», dijo Gündogan en una entrevista con Sky. «Ya sea uno o dos años como jugador o como directivo, entrenador. Todo eso puede ser posible».

Al mismo tiempo, el centrocampista de 35 años admitió: «Si soy completamente sincero, no es que me entusiasme especialmente volver a jugar en la 2. Bundesliga, aunque es una liga muy exigente. Tengo un gran respeto por esta liga. Pero también hay que ver dónde estoy ahora mismo. Estoy en un club que juega la Champions League y a este nivel me siento muy, muy cómodo».

Gündogan dio en su día en Núremberg el salto al fútbol profesional, antes de marcharse en 2011, con 20 años, al Borussia Dortmund. Tras años exitosos en el Manchester City y un intermedio en el FC Barcelona, se marchó en 2025 al Galatasaray. Mientras tanto, el Núremberg lleva muchos años estancado en la segunda categoría.

Ilkay Gündogan revela el plan especial de Pep Guardiola

Hasta la fecha, Gündogan ha firmado dos goles y cinco asistencias en 38 partidos oficiales con el gran club turco. Su contrato se extiende hasta 2027. «Ahora mismo no quiero planificar más allá de este año», afirmó Gündogan. «A día de hoy me gustaría seguir, también en el Gala, porque aquí me siento muy cómodo».

Sin embargo, es posible que pronto se le abra a Gündogan otra opción apasionante: según reveló, su técnico de muchos años, Pep Guardiola, le considera como posible asistente. El año pasado, Guardiola soltó al respecto «un comentario en tono distendido»: «Me dijo que aún debía jugar unos años más y que luego, en algún momento, sería su segundo entrenador, pero ahora, como todavía no tiene trabajo, habrá que esperar».

Recientemente, Guardiola fue vinculado con el cargo de seleccionador de Italia, pero ese fichaje se cae. «Al final también es bueno para mí, para no tener que tomar todavía esa decisión», afirmó Gündogan, que ya ha obtenido su licencia B de entrenador. En líneas generales, un futuro como asistente de Guardiola es «una variante que me puedo imaginar muy bien».