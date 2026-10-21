Clarence Seedorf fue nombrado entrenador del Corinthians hace apenas una semana y media, pero su continuidad ya está en entredicho. El motivo es el partido del martes ante el Vitória (1-1).

Neto, ídolo del Corinthians, no está nada contento con lo que vio en ese encuentro. A su juicio, Seedorf, que todavía espera la documentación necesaria y por eso aún no se sentó en el banquillo, tomó únicamente decisiones equivocadas.

«Pone en el campo a Vitinho, que ha marcado un gol, y a Jesse Lingard, que solo ha anotado dos», arremetió Neto en la cadena brasileña TV Bandeirantes.

«Y, curiosamente, no confía en Gui Negão ni en André Carrillo. También sustituyó al centrocampista André. ¡Hay que ser burro, un auténtico necio!».

Para Neto, el neerlandés no está en absoluto capacitado para entrenar al Corinthians. «No sabe nada del fútbol brasileño. Además, ya ha demostrado antes que no tiene capacidad para ser entrenador. No conoce el país ni al equipo».

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Aunque Seedorf puso fin con el empate 1-1 a una racha de ocho derrotas del Corinthians en partidos de liga, la inestabilidad en el club continúa. El miércoles se conoció el despido del director deportivo Marcelo Paz.

Paz llevó a Seedorf al Corinthians hace poco y, además, lo defendió con firmeza ante las duras críticas. Sin embargo, ahora le toca marcharse por la persistente crisis financiera y los resultados decepcionantes. No está siendo precisamente un comienzo tranquilo para Seedorf en su nuevo club.