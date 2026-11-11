Clarence Seedorf afronta serios problemas en el Corinthians tras solo un mes

Clarence Seedorf y Memphis Depay siguen sin cobrar del Corinthians, según informan varios medios brasileños. El club incumplió el plazo de pago que vencía el pasado sábado.

No es la primera vez que el Corinthians deja de pagar los salarios de sus jugadores. Memphis ya ha tenido que esperar muchas veces para cobrar y recientemente incluso tuvo que llegar a un acuerdo sobre los pagos atrasados.

Ahora, el club ha vuelto a incumplir lo acordado. Seedorf, que está al frente del Corinthians desde principios de octubre, no ha recibido su primer sueldo.

Además de los salarios, el club acumula tres meses de retraso en el pago de los derechos de imagen a una parte de la plantilla. También tiene pagos pendientes por primas y premios correspondientes a partidos disputados en el campeonato brasileño y la Copa Libertadores de 2026.

El pasado verano, el club tampoco cumplió los plazos de pago por los traspasos de jugadores, por lo que la FIFA le impuso una prohibición de fichar y una multa de un millón de euros.

El club ha pagado una cuarta multa de la multa de la FIFA, pero aún está lejos de resolver todos los problemas pendientes.

En lo deportivo, las cosas tampoco van mucho mejor para el Corinthians. El club de Seedorf ocupa ya el decimoséptimo puesto en la liga y está, por tanto, por debajo de la temida línea del descenso.