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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Claqueta por segunda vez: Bellingham se cuela en la historia de Casillas en la Champions League

AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
Real Madrid
Liga de Campeones
J. Bellingham
Grecia
España
Inglaterra

El centrocampista inglés hace historia

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El inglés Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, siguió escribiendo la historia de la Liga de Campeones de Europa, superando al exportero español Iker Casillas, leyenda del conjunto blanco.

El Real Madrid visitó este miércoles al AEK Atenas griego, en el estadio Agia Sofia, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, siguió apostando por Bellingham como titular en el centro del campo, junto al también portugués Bernardo Silva y el francés Eduardo Camavinga.

Con su participación ante el equipo griego, Bellingham se convirtió en el jugador más joven en alcanzar el partido número 60 en la historia de la Liga de Campeones de Europa, con 23 años y 128 días, según reveló el diario español "As".

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El centrocampista inglés superó al exportero español Iker Casillas, que anteriormente había llegado a los 60 partidos en la competición europea con 23 años y 167 días, es decir, una diferencia de apenas 39 días.

No fue esta la primera vez que Bellingham supera a Casillas en la Liga de Campeones de Europa, pues ya le había batido al convertirse en el jugador más joven en alcanzar los 50 partidos en la historia del torneo, con 22 años y 128 días, en noviembre del año pasado.

Cabe recordar que "Belli" comenzó su andadura en la Liga de Campeones de Europa con su antiguo equipo alemán, el Borussia Dortmund, en octubre de 2020, cuando tenía tan solo 17 años.

Desde entonces, Bellingham ha disputado 60 partidos en la Liga de Campeones de Europa, 23 de ellos con el Borussia Dortmund y 37 con el Real Madrid, en los que logró marcar 16 goles y repartir 14 asistencias.

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