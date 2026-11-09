La Federación Saudí de Fútbol ha dado a conocer las nuevas fechas de las rondas restantes de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas para la temporada 2026-2027, estableciendo el calendario de los enfrentamientos de los octavos de final, junto con las fechas de los cuartos de final y las semifinales, en el marco de la continuación de las competiciones del torneo, que vive una fuerte pugna entre 16 equipos por seguir el camino hacia el título.

Los partidos de octavos de final se disputarán los días 11 y 12 de enero de 2027, ronda que será testigo de esperados enfrentamientos para los clubes Al Hilal, Al Ahli, Al Nassr y Al Ittihad, en pruebas eliminatorias que no admiten revancha, mientras que se ha decidido que los partidos de cuartos de final se celebren los días 1 y 2 de febrero, y las semifinales los días 4 y 5 de mayo del mismo año.

Al Ittihad choca con Al Jubail y Al Hilal se enfrenta a Al Hazm

Los partidos de octavos de final arrancan el lunes 11 de enero con cuatro enfrentamientos, ya que Al Orobah se mide a Al Akhdoud a las 16:50 en el estadio de la Universidad de Al Jouf, y a la misma hora Al Jubail se enfrenta a su rival Al Ittihad en el estadio Príncipe Abdulaziz bin Musaid, en la ciudad de Hail.

A las ocho de la noche, Al Riyadh recibe al Al Feiha en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd, en la capital, mientras que Al Hilal se mide a Al Hazm en el estadio Kingdom Arena, en un enfrentamiento en el que ambos equipos buscan reservar su billete de clasificación a los cuartos de final.

Al Ahli ante Al Ula y Al Nassr choca con Al Khaleej

Las competiciones continúan el martes 12 de enero, cuando Al Taawoun se enfrenta a Al Wehda a las 16:50 en el estadio del Al Taawoun, en la ciudad de Buraida, mientras que Al Ahli visita a Al Ula a las 17:05 en el estadio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz, en Medina.

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Los enfrentamientos de octavos de final se cierran con dos partidos a las ocho de la noche; el primero reúne a Al Nassr y Al Khaleej en el estadio Al Awwal Park, en Riad, mientras que Al Qadisiyah se mide a Neom en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd, en la ciudad de Dammam, completándose así la lista de clasificados a los cuartos de final.

Cuartos de final en febrero y semifinales en mayo

La Federación Saudí de Fútbol ha fijado los días 1 y 2 de febrero de 2027 como fecha para los partidos de cuartos de final, mientras que las dos semifinales se disputarán los días 4 y 5 de mayo del mismo año, sin cambios en la fecha establecida previamente.

Los clubes participantes aguardan los enfrentamientos de octavos de final, en medio del deseo de los grandes equipos de seguir compitiendo por el título, mientras que el resto de los equipos aspiran a aprovechar el sistema de eliminación directa y lograr nuevas sorpresas en el torneo.