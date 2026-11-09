La Federación Saudí de Fútbol ha dado a conocer las nuevas fechas de las fases restantes de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas de la temporada 2026-2027, estableciendo el calendario de enfrentamientos de los octavos de final, junto con las fechas de los cuartos de final y las semifinales, en el marco de la continuación de las competiciones del torneo, que vive una fuerte pugna entre 16 equipos por seguir el camino hacia el título.

Los partidos de octavos de final se disputarán los días 11 y 12 de enero de 2027, ronda en la que se vivirán enfrentamientos esperados para los clubes del Al Hilal, el Al Ahli, el Al Nassr y el Al Ittihad, en pruebas eliminatorias que no admiten margen de error, mientras que se ha decidido disputar los partidos de cuartos de final los días 1 y 2 de febrero, y las semifinales los días 4 y 5 de mayo del mismo año.

El Al Ittihad choca con el Al Jubail y el Al Hilal se enfrenta al Al Hazem

Los partidos de octavos de final comienzan el lunes 11 de enero con cuatro enfrentamientos, ya que el Al Oruba se mide con el Al Akhdood a las 16:50 en el estadio de la Universidad de Al Jouf, y a la misma hora el Al Jubail se enfrenta a su rival, el Al Ittihad, en el estadio Príncipe Abdulaziz bin Musaed, en la ciudad de Hail.

A las 20:00, el Al Riyadh recibe al equipo del Al Feiha en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd, en la capital, mientras que el Al Hilal se mide con el Al Hazem en el estadio Kingdom Arena, en un enfrentamiento en el que ambos equipos buscan asegurarse el billete de clasificación a los cuartos de final.

El Al Ahli ante el Al Ula y el Al Nassr choca con el Al Khuloud

Las competiciones continúan el martes 12 de enero, cuando el Al Taawoun se mide con el Al Wehda a las 16:50 en el estadio del club Al Taawoun, en la ciudad de Buraida, mientras que el Al Ahli visita al Al Ula a las 17:05 en el estadio Príncipe Mohamed bin Abdulaziz, en Medina.

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Los enfrentamientos de octavos de final se cierran con dos partidos a las 20:00; el primero reúne al Al Nassr y al Al Khuloud en el estadio Al-Awwal Park, en Riad, mientras que el Al Qadsiah se mide con el Neom en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd, en la ciudad de Dammam, completándose así la lista de clasificados a los cuartos de final.

Cuartos de final en febrero y semifinales en mayo

La Federación Saudí de Fútbol ha fijado los días 1 y 2 de febrero de 2027 como fecha para los partidos de cuartos de final, mientras que las dos semifinales se disputarán los días 4 y 5 de mayo del mismo año, sin cambios en la fecha establecida previamente.

Los clubes participantes aguardan los enfrentamientos de octavos de final, con el deseo de los grandes equipos de seguir compitiendo por el título, mientras que el resto de los equipos aspiran a aprovechar el sistema de eliminación directa y lograr nuevas sorpresas en el torneo.