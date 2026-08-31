Citando a Mbappé: Regragui justifica el penalti fallado por Ibrahima Díaz ante Senegal

Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, reveló su opinión sobre el penalti que falló Brahim Díaz en los últimos minutos de la final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal.

Walid Regragui dimitió de su cargo como seleccionador de Marruecos tras la Copa Africana de Naciones 2025.

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Walid dijo, durante su participación en el podcast "Marruecos" que se emite en "Athir": "Tengo una pregunta respecto al penalti de Díaz: ¿lo habría lanzado de la misma manera si se hubiera ejecutado en ese momento o 15 minutos después de haberse señalado?".

El partido se detuvo entonces durante cerca de un cuarto de hora debido a la protesta y la retirada de los jugadores de Senegal, que entraron a los vestuarios y después regresaron al terreno de juego.

El exseleccionador de Marruecos puso como ejemplo el penalti fallado por Kylian Mbappé ante Marruecos durante el partido de Francia frente a Marruecos, en el Mundial 2026.

Walid dijo: "Mbappé, cuando lanzó el penalti ante Bono y lo falló, se quejó y le dijo al árbitro que la interrupción de dos minutos había afectado a su concentración. Entonces, ¿qué decir de la concentración de Díaz cuando el partido se detuvo 15 minutos?".

Sobre las palabras que le dijo a Díaz tras fallar el penalti, Regragui subrayó que no reprendió al jugador.

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Y concluyó: "No le dije nada. Simplemente le dije: hijo, lo que ha pasado te enseñará mucho y te hará un jugador más fuerte. Debes aprender de cada experiencia".