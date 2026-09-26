Cissé, protagonista: «El Milan me ayuda para la selección»

«Estoy contento por cómo van las cosas, pero intento dejar a un lado las emociones porque me ayuda a concentrarme mejor y dar el máximo, quiero seguir demostrando mis cualidades». Palabras de Alphadjo Cisse desde la concentración de Tirrenia, donde trabaja con sus compañeros de la selección sub-21 de Italia que dirige Silvio Baldini para preparar los próximos partidos de clasificación para la Eurocopa de 2027.





Autor de un hat-trick contra el Primavera del Empoli, el jugador del AC Milan intentará repetirse mañana ante el Spezia Primavera, último amistoso de la sub-21 de Italia antes de partir hacia Ereván de cara al partido del próximo jueves contra Armenia, al que seguirá el 5 de octubre el último encuentro del grupo, frente a Polonia en Pescara. «No hay mucho que decir, tenemos que ganar para seguir persiguiendo la clasificación», afirma el delantero, que espera poder celebrar en Italia la consecución del objetivo.

«Pensar que podemos lograr la clasificación en casa nos estimula y nos motiva a dar todavía más. Estamos entusiasmados por poder jugar ante nuestros aficionados, los esperamos en gran número porque queremos disfrutarlo juntos». En el plano personal, el veinteañero nacido en Treviso es consciente de que atraviesa un momento importante: «Estar en el AC Milan me está ayudando a crecer —afirma Cisse— y espero transmitir también en la selección todo lo que estoy aprendiendo. El grupo aquí es especial, me siento como si estuviera en casa. Pasamos mucho tiempo juntos, creamos vínculos y eso se nota en el campo».