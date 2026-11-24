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El vicecapitán del Inter, Nicolo Barella, advirtió a sus compañeros de que incluso cinco minutos de desconcentración pueden salir caros tras desperdiciar tres ventajas en el 4-4 del sábado ante el Atalanta. Antes del duelo de Champions League del miércoles contra el VfB Stuttgart, también elogió a Pio Esposito, autor de un triplete, y rechazó el derrotismo en torno al equipo.

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Barella exige concentración total durante 100 minutos

El vicecapitán del Inter, Nicolo Barella, advirtió a sus compañeros de que los breves lapsos de concentración les están saliendo muy caros antes del encuentro de Champions League del miércoles contra el VfB Stuttgart en el Giuseppe Meazza. El Inter llega al partido en 15.ª posición tras desperdiciar ventajas de 2-0, 3-1 y 4-2 en el empate 4-4 del sábado ante el Atalanta en la Serie A, una actuación que el entrenador Cristian Chivu calificó de «blanda y superficial».

«Nos pusimos por delante en Bérgamo y, cuando nos alcanzaron, la responsabilidad fue de todos. Quizá bajamos la concentración. No podemos permitirnos volver de Bérgamo con un punto», declaró Barella a los periodistas el martes, según TMW. «Si estamos concentrados al 100 %, se lo ponemos difícil a cualquiera, pero ahora mismo hasta cinco minutos bastan para pagarlo caro. Tendremos que estar al 100 % durante 100 minutos».

Rechazo al derrotismo y elogios a Pio Esposito

Pese a tener el peor registro defensivo entre los seis primeros de la Serie A, con 17 goles encajados en 12 partidos, Barella rechazó el alarmismo externo, aunque admitió que en el vestuario han hablado de cómo gestionar mejor los encuentros. También elogió al joven delantero Pio Esposito, que se mostró decepcionado pese a marcar un triplete en Bérgamo.

«Sin embargo, no acepto el derrotismo que siempre se muestra hacia nosotros cuando ocurre algo inesperado. Necesitamos equilibrio», afirmó Barella. Sobre Esposito, añadió: «La grandeza de Pio también quedó patente en la entrevista posterior al partido. Dijo que nunca quiso marcar tres goles porque no fueron suficientes. También nos sabe mal por él, porque había hecho algo extraordinario».

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Bajas en el centro del campo y títulos en todos los frentes

El Inter afrontará el compromiso europeo del miércoles sin los centrocampistas lesionados Hakan Calhanoglu y Piotr Zielinski. El capitán Lautaro Martinez ha vuelto a entrenarse, pero no será titular. Aun así, Barella insistió en que el Inter mantiene su determinación de defender el Scudetto, con el objetivo de convertirse en el primer equipo desde la Juventus en ganar títulos consecutivos, y de seguir avanzando en Europa.

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«Todas las bajas son importantes porque hay muchos partidos. Tener más opciones es una ventaja. Los echaremos de menos. Tenemos que dar lo mejor de nosotros; hemos visto las características del Stuttgart», explicó Barella. Sobre cómo adaptarse a los jugadores de banda Andy Diouf y Djed Spence, señaló: «No tienen las mismas características. Con Andy tengo que hacer una cosa y con Djed, otra, pero no veo diferencias. Tengo que saber interpretar su juego».

Récords al alcance y prueba defensiva ante el Stuttgart

El Inter ha marcado en ocho partidos consecutivos de Champions League, a uno de su récord, establecido entre 1999 y 2002, y se enfrenta a un Stuttgart que ocupa la 14.ª posición y ha dejado su portería a cero en cinco de sus últimos 10 encuentros en todas las competiciones.

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Con Manuel Akanji a punto de convertirse en el primer jugador de campo suizo en alcanzar los 70 partidos de Champions League y Ermedin Demirovic como principal amenaza goleadora del Stuttgart, la exigencia de concentración total de Barella se pondrá a prueba de inmediato en Milán.