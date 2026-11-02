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La temporada del Newcastle United tocó un nuevo fondo el lunes por la noche, cuando un error garrafal de su portero le dio al Everton la victoria por 1-0 en St James’ Park. El resultado supone un doble revés devastador para el Newcastle United, que ha sufrido dos derrotas ante el Everton en menos de una semana.

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Un error garrafal de Hornicek condena a un Newcastle en apuros

El ambiente en St James’ Park se volvió hostil cuando el Newcastle United sufrió su segunda derrota ante el Everton en solo cinco días. Después de que el Everton lo eliminara de la Carabao Cup el jueves pasado, el equipo de Matthias Jaissle no logró reaccionar en la Premier League y acabó cayendo por un ajustado 1-0.

La jugada decisiva llegó al comienzo de la segunda parte, cuando Lukas Hornicek cometió un error candidato a ser el fallo de la temporada al no detener un disparo relativamente flojo de Tyrique George. El portero checo dejó que el balón se le escapara de las manos y Thierno Barry solo tuvo que empujarlo a puerta vacía desde muy cerca.

Al equipo local le costó encontrar el ritmo durante una primera parte trabada, en la que solo Harvey Barnes ofreció cierta sensación de peligro. Pese a la presencia de Joelinton y al regreso de algunas piezas clave, el Newcastle se mostró falto de ideas en el último tercio del campo. Su afición dejó clara su frustración ante la cuarta derrota del equipo en sus últimos cinco partidos.

Barry brilla mientras Grealish sigue apartado

Mientras el Newcastle tropezaba, los fichajes y la disciplina del Everton bajo las órdenes de David Moyes siguieron dando frutos. El Everton se llevó la victoria pese a la continua ausencia de Jack Grealish, que volvió a quedar fuera de la convocatoria tras incumplir las normas disciplinarias del club. Moyes ha demostrado que su equipo puede funcionar sin el mediático extremo y apoyarse, en cambio, en la eficacia de Barry de cara a portería.

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El delantero se ha convertido en una revelación esta temporada y, entre los jugadores de la Premier League, solo Erling Haaland ha marcado más goles que Barry en todas las competiciones en lo que va de campaña. Su octavo tanto de la temporada demostró su buen sentido de la colocación: estaba en el lugar adecuado para castigar la falta de concentración de Hornicek.

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El planteamiento táctico de Moyes limitó las ocasiones del Newcastle, con Jarrad Branthwaite de vuelta en el centro de la defensa para aportar una estabilidad muy necesaria. El Everton jugó durante largos tramos de la primera parte en campo rival y podría haberse adelantado antes si Harrison Armstrong o Jake O’Brien hubieran mostrado más serenidad ante la portería.

Una expulsión en los últimos minutos agrava los problemas de Jaissle

El Newcastle intentó reaccionar en los minutos finales con la entrada de Yoane Wissa y Sean Steur para dar más energía al ataque. Anthony Elanga estuvo a punto de empatar cuando su remate en el segundo palo golpeó la madera y rodó por la línea de gol, pero Jordan Pickford y sus defensas lograron despejar el balón.

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La entrada de Jacob Ramsey buscaba aportar creatividad, pero la noche acabó de la peor manera para el suplente. En los últimos instantes del tiempo añadido, Ramsey fue expulsado al recibir su segunda tarjeta amarilla, lo que acabó prácticamente con cualquier esperanza de que el Newcastle lograra una remontada milagrosa.

Al sonar el pitido final, una sonora pitada recorrió el estadio, dirigida a un equipo que parece haber perdido su identidad tras la salida de Eddie Howe. La derrota deja al equipo de Matthias Jaissle en la 13.ª posición de la Premier League con 11 puntos, mientras que el Everton subió al séptimo puesto con 13 puntos gracias a su victoria.