Durante la campaña electoral, Ferran Olivi, tesorero del Barcelona hasta su dimisión el 9 de febrero junto con Joan Laporta y otros ocho miembros de la junta directiva, declaró que el club tenía un déficit de entre 12 y 15 millones de euros para cumplir con la norma de intercambio de jugadores en una proporción de 1:1 establecida por la Liga de Fútbol durante el mercado de fichajes de verano.

Ahora, tras el fin de las elecciones, reina la tranquilidad en la directiva del Barcelona respecto a la consecución de este objetivo tras cinco años de dificultades financieras que han lastrado al club, de acuerdo con las normas de juego limpio de la Liga Española.

Según el diario «Mundo Deportivo», que el Barcelona ya ha presentado los estados financieros provisionales exigidos por la Liga (La Liga) a mitad de temporada, que muestran unos ingresos previstos que superan los 1.075 millones de euros, cifra que se aprobó en la asamblea general del pasado mes de octubre, para el 30 de junio.

La clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones (con 100,34 millones de euros garantizados por la UEFA) ha contribuido a este logro, además de asegurar ingresos adicionales por patrocinios y por la venta de entradas y productos promocionales.

En estos momentos, la Liga de Fútbol de España interpreta toda la información relativa a la situación financiera del Barcelona de forma positiva, sin oposición ni presión por parte de los demás clubes.

Para cumplir definitivamente con la regla 1:1, hay que tener en cuenta la reducción del tope salarial, e incluso si Robert Lewandowski renueva su contrato, su salario no afectará al total de la masa salarial ni al gasto.

Esto se debe a su contribución al club al incorporarse en pleno apogeo de la pandemia de COVID-19 y firmar un contrato con un salario creciente.

En cuanto a la reducción del salario de Andreas Christensen, asciende a unos 25 millones de euros; por lo tanto, el Barcelona, al contabilizar el salario y la parte de la amortización del valor del contrato en función de la duración del mismo, puede beneficiarse de la reducción derivada de la bonificación por «juego limpio» siempre que cumpla con la regla 1:1, además, la posibilidad de vender al jugador contribuirá a alcanzar este objetivo.

La regla 1:1 establece que el Barcelona no puede gastar más de sus ingresos y presupuesto en salarios de los jugadores.

Con las buenas noticias procedentes de la Liga, el Barcelona ha comenzado a salir oficialmente de la crisis financiera que le ha complicado muchas operaciones, y el club podrá afrontar el próximo mercado de fichajes con más fuerza que en temporadas anteriores.

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