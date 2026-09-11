El Al-Hilal teme sufrir una maldición ausente desde hace 5 años en la Liga Roshn saudí, que comenzó su vecino y rival tradicional, el Al-Nassr, cuando se enfrente a su homólogo el Al-Taawoun.

El Al-Hilal visitará al Al-Taawoun mañana sábado, en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Liga Roshn saudí.

El Al-Hilal disputará el partido tras haber sufrido su primera derrota en la temporada actual, ante su homólogo el Neom por dos goles a cero, el pasado lunes, en la sexta jornada de la Liga Roshn.

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El "Líder" espera no repetir esa maldición que sufrió por última vez hace cerca de 5 años, cuando perdió dos partidos consecutivos en la Liga Roshn saudí.

Aquello ocurrió en el mes de diciembre de 2021, cuando el Al-Hilal perdió ante el Al-Nassr por dos goles a cero, antes de perder también en la jornada siguiente ante el Al-Fateh por un resultado de 2-3.

Desde entonces, el club de la capital no ha sufrido dos derrotas consecutivas en la Liga Roshn, ya que el peor resultado tras la primera derrota fue el empate en el partido siguiente.

Cabe recordar que el Al-Hilal ocupa actualmente el liderato de la Liga Roshn saudí con 15 puntos, por diferencia de goles sobre el Al-Nassr y el Al-Qadisiya, segundo y tercero de la clasificación respectivamente.