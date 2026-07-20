En la ajustada victoria 1-0 de la Furia Roja tras la prórroga, el defensa del FC Barcelona brilló. Ayudó a mantener la portería a cero y, además, sus números lo dicen todo.

Tras 120 minutos de juego, Cubarsi lideró el partido con 139 toques de balón, 121 pases (96 % de acierto) y 6 despejes.

Además, lideró los despejes (6) y aportó 21 pases entre líneas, máximo del partido.

Gracias a su gran actuación, al final del partido recibió el premio al mejor jugador joven del torneo, siguiendo los pasos de Kylian Mbappé y Thomas Müller, quienes también lo obtuvieron en sus primeros Mundiales.

Junto a Aymeric Laporte, también brillante, formó una zaga casi imbatible: solo encajaron un gol en ocho partidos.

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Solo un gol en contra: España hace historia en el Mundial

En casi 100 años de Mundial, ningún otro equipo lo logró. El belga Charles De Ketelaere fue el único que batió a Unai Simón, elegido mejor portero del torneo.

En los otros siete partidos, Simón no encajó ni un gol. Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay, Austria, Portugal, Francia y Argentina se quedaron sin marcar.

En el Mundial recién terminado, Cubarsi, Simon y el lateral Marc Cucurella fueron los únicos españoles que jugaron los 90 minutos de cada partido.

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En el Barcelona, su rendimiento fue a veces irregular.

El torneo en EE. UU., Canadá y México contrastó con sus actuaciones la temporada pasada en el Barça. Bajo las órdenes de Hansi Flick, fue titular en 48 partidos (un gol) y, pese a su regularidad, mostró actuaciones erráticas que no siempre aportaron estabilidad defensiva.

Los culés aún recuerdan su actuación en la semifinal de Champions contra el Atlético en abril: un mal posicionamiento le permitió a Giuliano Simeone escaparse, y Cubarsi lo derribó como último hombre con una entrada tardía.

El árbitro le mostró la roja y el Barcelona perdió 0-2. En la vuelta, sin Cubarsi, ganaron 2-1, pero no bastó y quedaron eliminados.