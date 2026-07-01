Cifras impactantes en el Mundial: «Vitinha de Portugal», una pálida versión de la joya de París

Vitinha, centrocampista portugués del PSG, ha decepcionado en el Mundial 2026: sus números son peores que en Catar 2022 y que esta temporada con el club parisino.

Según el diario «AS», no es el mismo jugador o Portugal no sabe aprovecharlo.

El centrocampista del PSG, uno de los mejores creadores del mundo, apenas deja huella en el torneo, como el resto de la selección lusa.

Ni rastro del jugador que solía recibir elogios.

Tres partidos, dos empates y una decepción ante Congo en el debut muestran que el estilo de Roberto Martínez no le sienta bien, mientras que el de Luis Enrique en el PSG le favorece.

Además, el mediocampo que forma con Fabián Ruiz y João Neves en el PSG, considerado de los mejores del mundo, no funciona con Portugal.

João Neves no es titular fijo —se quedó en el banquillo ante Colombia— y Rubén Neves, del que Martínez es admirador, ofrece mejor posicionamiento pero menos movilidad, lo que limita la creatividad de Vitinha.

Además, Bruno Fernandes se sitúa lejos del área, lo que dificulta la conexión con Vitinha. Como resultado, su creatividad se resiente.

En el Mundial fue titular los tres partidos, jugó 250 minutos, recorrió 28,6 km y logró un rating de 6,8, por debajo de su media en el PSG (7,7). Alcanzó una velocidad máxima de 31,4 km/h en 101 sprints.

Participó en 579 ataques, realizó 281 pases y 143 recuperaciones, forzó nueve pérdidas rivales y presionó 54 veces.

Generó un peligro de 0,20, ganó solo cinco duelos y creó dos ocasiones. Sus números están por debajo de su nivel en Catar.

El rendimiento de Portugal recibió duras críticas, pues muchos lo vieron como la mayor decepción del Mundial.

Portugal terminó segunda de su grupo, por detrás de Colombia, y empató el último partido gracias a una decisión de fuera de juego que le evitó la derrota.

El empate no bastó para liderar el grupo y complicó su camino. Ahora Portugal se medirá a Croacia y, de ganar, probablemente enfrente a España.