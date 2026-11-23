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Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, firma unos números notables esta temporada, con 17 goles en 17 partidos entre LaLiga y la Liga de Campeones.

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Mbappé pelea con fuerza por el liderato de la tabla de goleadores de LaLiga: suma 13 goles en 13 partidos y ocupa la segunda posición, por detrás del brasileño Raphinha, jugador del Barcelona, que acumula 15 tantos.

Sin embargo, los números revelan un claro punto débil en la trayectoria de Mbappé en el Real Madrid.

Las cifras muestran que el delantero francés solo transforma el 42 % de los penaltis cuando el Real Madrid va por detrás en el marcador.

Kylian Mbappé falló un penalti con el Real Madrid ante el Celta de Vigo esta semana, concretamente en el minuto 39 del partido de la 13.ª jornada de LaLiga disputado en el Santiago Bernabéu, después de mandar el balón por encima del larguero al intentar ejecutarlo a lo «Panenka».

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Aunque el Real Madrid remontó el gol de Pablo Durán (minuto 6) y acabó ganando por 2-1, Mbappé cayó en la misma trampa y no fue decisivo en los momentos más difíciles del conjunto blanco.

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Una grieta evidente en la trayectoria de Mbappé en el Real Madrid

Kylian Mbappé presenta un porcentaje de acierto del 78,57 % en los penaltis desde su llegada al Real Madrid (22 de 28).

No obstante, ese porcentaje cae hasta el 42,86 % (3 de 7) cuando el equipo va perdiendo en el momento en que el futbolista francés se dispone a lanzar la pena máxima.

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Esta temporada le ha ocurrido dos veces: ante el Celta de Vigo el pasado sábado (con el marcador 1-0) y ante el Real Betis el 4 de septiembre (con el marcador 1-0).

En el Santiago Bernabéu, frente al Celta, no tuvo que lamentar su error, ya que su equipo logró darle la vuelta al resultado gracias a los goles de Jude Bellingham y Carlos Espí.

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Pero en Sevilla, el Real Betis se llevó los tres puntos: Barot marcó el gol bético en el minuto 81, el árbitro anuló por fuera de juego el tanto del empate que podría haber firmado Carlos Espí en el 87 y Mbappé falló un penalti en el tiempo de descuento, en el minuto 94.

Getty Images

El delantero parisino solo ha marcado 3 penaltis con el Real Madrid por detrás en el marcador. Dos de ellos fueron en el Santiago Bernabéu: el primero, ante Las Palmas en su primer año, con el marcador 1-0, en un partido que terminó con victoria madridista por 4-1; el segundo, ante el Olympique de Marsella en su segundo año, también con 1-0 en el marcador, en un encuentro que acabó con triunfo del Real Madrid por 2-1 gracias a dos goles de Mbappé de penalti.

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Lejos de su estadio, solo anotó en esa situación un gol, ante el Girona, con el Real Madrid perdiendo por 1-0, en su segunda temporada en el club blanco. Aquel partido terminó con empate a uno.

En sus otros cuatro intentos de lograr el empate desde los once metros (ante el Celta de Vigo y el Real Betis este año, y ante el Athletic Club y el Liverpool en su primera temporada), falló, con un porcentaje del 57,14 %, y el Real Madrid solo evitó la derrota frente al Celta de Vigo.

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En las tres temporadas transcurridas desde la llegada de Mbappé al Real Madrid, ha lanzado 28 penaltis (23 en LaLiga, 4 en la Liga de Campeones y uno en la Copa del Rey) y ha convertido 22 (78,51 %).

Su porcentaje de acierto es del 80 % cuando su equipo va por delante (8 de 10) y del 100 % cuando el marcador está igualado (11 de 11). En cambio, cuando su equipo va perdiendo, esa cifra cae hasta el 42,86 % (3 de 7).

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Los penaltis son momentos en los que la gestión de la presión se convierte en un factor decisivo para el lanzador. A Mbappé no le afecta cuando puede dar ventaja a su equipo, ya que no ha fallado ningún penalti con el Real Madrid con el marcador igualado, pero sí le pesa cuando le toca dar el primer paso hacia una posible remontada.

Mbappé entra en una espiral de números negativos

Kylian Mbappé volvió a entrar en la dinámica de los números negativos después de que el duelo entre el Real Madrid y el Celta de Vigo dejara un episodio llamativo protagonizado por la estrella francesa, que desperdició una ocasión de oro en la primera parte, en una escena que reabrió el debate sobre su historial en el lanzamiento de penaltis, pese a que estos son una de sus principales fuentes de goles.

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El Real Madrid dispuso de un penalti, pero Mbappé no logró aprovechar la oportunidad al mandar el balón lejos de la portería, de modo que el conjunto blanco desperdició la ocasión de igualar el marcador en el minuto 39.

El experto en estadística español Alexis, conocido como «Mister Chip», reveló que es la primera vez que Mbappé falla un penalti enviando el balón fuera de la portería en sus partidos en LaLiga.

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«Mister Chip» señaló además que el último jugador del Real Madrid que había fallado un penalti mandando el balón fuera en LaLiga antes que Mbappé fue el francés Karim Benzema, en el duelo ante el Elche que terminó con empate a dos el 23 de enero de 2022.