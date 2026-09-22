"Cifras aterradoras": el Barcelona se ve envuelto en una grave crisis de 2.600 millones de euros

Un informe periodístico reveló, este martes, que el Barcelona atraviesa una gran crisis, pese a los magníficos resultados que está logrando el primer equipo esta temporada.

El Barça ha ganado sus primeros 7 partidos en LaLiga y muestra ya un gran impulso bajo la dirección de Hansi Flick.

Raphinha ha destacado de manera especial esta temporada, marcando 12 goles en la liga, y el Barcelona también ha tenido un inicio perfecto en la Liga de Campeones de Europa con una goleada por 5-1 al Feyenoord.

Sin embargo, detrás de este éxito deportivo, ha surgido una nueva advertencia que recuerda a todos que los problemas del Barcelona aún no han terminado, pues las deudas del club aumentan constantemente y podrían alcanzar ahora niveles aterradores.

No cabe duda de que las dificultades financieras que afronta el Barcelona no son nuevas. Durante años, la directiva catalana ha llevado a cabo numerosas operaciones financieras para recuperar cierta flexibilidad, incluida la venta de algunos activos y de una parte de los ingresos futuros del club.

El enorme proyecto «Espai Barça», cuyo objetivo es desarrollar el estadio Camp Nou y su infraestructura, constituye el eje de esta ecuación.

La construcción del estadio comenzó en mayo de 2023, y los repetidos retrasos han alterado considerablemente los planes del club. Tras dos temporadas en Montjuïc, seguidas de un regreso gradual al Camp Nou a partir de noviembre de 2025, el Barcelona se verá obligado de nuevo a abandonar su estadio durante la temporada 2027-2028 para permitir la instalación del techo.

No cabe duda de que este último paso tendrá consecuencias financieras, a pesar de que el coste del proyecto ya se ha disparado.

Un nuevo préstamo para el Barcelona

El diario «The Athletic» reveló, en una investigación publicada este martes, que el Barcelona ha obtenido recientemente autorización para pedir prestados 510 millones de euros adicionales, de los cuales 300 millones de euros son para completar las obras de renovación del estadio Camp Nou y 210 millones de euros para cubrir necesidades operativas.

Con ello, el presupuesto total del proyecto «Espai Barça» alcanza los 1.800 millones de euros, es decir, el triple del importe aprobado inicialmente en 2014.

El problema radica en que estas nuevas inversiones llegan en un momento en el que el club aún sufre las consecuencias financieras del retraso de las obras de construcción.

La directiva del Barcelona estima que ya ha gastado 17 millones de euros adicionales en costes operativos y 24 millones de euros en inversiones relacionadas con este periodo, además de haberse visto privada de una parte de los ingresos que habría podido generar el estadio Camp Nou a plena capacidad. Y la situación podría volverse aún más difícil para las arcas del club catalán.

Según los cálculos del diario «The Athletic», la deuda total del Barcelona podría superar los 2.600 millones de euros, en función de los calendarios de amortización.

Una parte de esta deuda está vinculada directamente a la financiación del nuevo estadio Camp Nou y se amortizará con los ingresos futuros previstos del estadio.

En cuanto al importe adicional de 210 millones de euros, está vinculado a las necesidades de liquidez del club y se garantizará con los futuros ingresos de la retransmisión televisiva.

Esta deuda operativa constituye un motivo de mayor preocupación, ya que no financia directamente un activo destinado a generar nuevos ingresos. El Barcelona ya ha pagado 91 millones de euros en intereses durante la temporada 2025-2026, y el primer tramo de esta nueva deuda, de 105 millones de euros, conlleva un tipo de interés fijo del 5,14%.

Al mismo tiempo, la financiación del «Palau Blaugrana», cuyo coste se estimó en 420 millones de euros, sigue sin completarse. A esto se suma la venta del 25% de los ingresos de la retransmisión televisiva de LaLiga a la firma de inversión privada «Sixth Street». Se espera que el estadio Camp Nou alcance su capacidad total de 105.000 asientos para la temporada 2028-2029, pero se prevé que el camino para lograrlo sea sumamente costoso.