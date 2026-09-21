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Cifras asombrosas: Raphinha y Yamal, el mejor dúo de las cinco grandes ligas

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
Elversberg vs Bayern Múnich
Elversberg
Bayern Múnich
Bundesliga
Raphinha
L. Yamal
K. Mbappe
J. Bellingham
H. Kane
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superando a Mbappé, Bellingham, Olise y Kane

Un informe periodístico elogió, este lunes, lo que están ofreciendo esta temporada la dupla del Barcelona, Raphinha y Lamine Yamal.

Además del descubrimiento de Raphinha, como un delantero insaciable a la hora de marcar goles, el técnico Hansi Flick cuenta también con Lamine Yamal, que firma un inicio destacado con un registro goleador récord.

El diario "Mundo Deportivo" señaló: "La dupla del Barcelona es, sin discusión, la más productiva de las grandes ligas europeas".

La dupla suma 19 goles y 7 asistencias en LaLiga, un registro que supera con gran diferencia a la dupla del Real Madrid, Mbappé (7 goles y dos asistencias) y Bellingham (3 goles y 3 asistencias), que suman 10 goles y 5 asistencias. El tercer lugar lo ocupa la dupla del Rayo Vallecano, Camello (7 goles y una asistencia) y Álvaro García (dos goles y dos asistencias), con un total de 9 goles y 3 asistencias.

 El cuarto lugar lo ocupa la dupla del Manchester City con 8 goles y dos asistencias, gracias a Haaland (5 goles y 0 asistencias) y Rayan Cherki (3 goles y dos asistencias).

El Bayern Múnich cuenta con Olise (4 goles y dos asistencias) y Kane (3 goles y 0 asistencias).

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 La dupla del equipo alemán ha marcado, en todas las competiciones (en las que ya han disputado 4 de ellas), 14 goles y ha ofrecido 5 asistencias.

 En cuanto al total de goles de Raphinha y Lamine, en LaLiga y en la Liga de Campeones, asciende a 22 goles y 9 asistencias.

Analizando en detalle, encontramos que ambos jugadores, ya sea como goleadores, asistentes o en ambos roles, han participado en 27 de los 36 goles del Barcelona: 24 de 31 en LaLiga y 4 de 5 en la Liga de Campeones.

Una cifra asombrosa. Y solo en el partido ante el Racing, participaron en 6 de los 7 goles.

De los 27 goles en los que participaron, en cuatro de ellos uno dio la asistencia y el otro marcó.

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