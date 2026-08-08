El club Trabzonspor comenzó a recoger los primeros frutos de la contratación de la estrella egipcia Mohamed Salah, apenas unas horas después de completar la operación, tras anunciar el club turco haber alcanzado un récord histórico en la venta de abonos de temporada para la nueva campaña.

Trabzonspor anunció este sábado que el número de abonos de temporada vendidos para la temporada 2026-2027 alcanzó los 18.000, la cifra más alta en la historia del club, en una señal temprana del enorme entusiasmo que la contratación de Salah ha generado entre la afición del equipo.

Una nueva cifra en la historia del Trabzonspor

El club turco declaró a través de su cuenta oficial: "Algunas cifras no tienen que ver solo con los números, pues hay cifras que cuentan la historia de la fe de una ciudad, un sentimiento de pertenencia y la fuerza de una comunidad unida como una sola entidad".

Y añadió: "Hoy, el nombre de esa cifra es 18.000. Al alcanzar los 18.000 abonos de temporada para la campaña 2026-2027, hemos batido el récord histórico de la mayor venta de abonos de temporada en la historia de nuestro club".

Trabzonspor subrayó que este logro llegó como resultado de "una planificación adecuada, la sabiduría colectiva, la paciencia y corazones que creen en un mismo objetivo", antes de anunciar una nueva ambición de elevar el número de abonos de temporada vendidos hasta los 25.000.

Salah enciende el entusiasmo de la afición

Este logro llega apenas unas horas después de que el Trabzonspor completara la contratación de Mohamed Salah, en una operación de gran calibre que elevó el techo de las aspiraciones del club y de su afición antes del inicio de la nueva temporada.

Y pese a la dificultad de separar el impacto de la operación del resto de factores que contribuyeron a la afluencia de aficionados, la llamativa coincidencia entre el anuncio de la contratación de la estrella egipcia y la consecución del nuevo récord otorga a la operación un indicador comercial y de masas temprano.

Salah es uno de los nombres más destacados que se han vinculado al Trabzonspor en los últimos años, y se espera que su llegada represente un fuerte impulso para la presencia de público y para el ámbito comercial del club turco.

Salah aún no ha disputado ningún partido con la camiseta del Trabzonspor, ya que está previsto que inicie su andadura con el equipo en el duelo ante el Kasımpaşa el próximo sábado, dentro de la jornada inaugural de la Liga de Turquía en su nueva temporada 2026-2027.