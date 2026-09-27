¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Traducido por

Cifra histórica: España logra una hazaña única

España vs Croacia
España
Croacia
UEFA Nations League A
Inglaterra vs España
Inglaterra
España
Croacia
Inglaterra

... tras superar a Inglaterra en Wembley

España reforzó su condición de mejor selección del mundo tras su emocionante victoria por 3-2 ante Inglaterra en el inicio de su andadura en el primer sendero de la Liga de Naciones de la UEFA, en el estadio de Wembley.

Inglaterra recibió a España la noche del sábado en Londres, en el marco de la primera jornada del Grupo 3 de la Liga de Naciones de la UEFA, en un partido en el que Inglaterra se adelantó por 2-1 en la primera parte antes de que España diera la vuelta al marcador en la segunda mitad con los goles de Oyarzabal y Baena.

Tras esta victoria, el saldo de España en la clasificación de la FIFA alcanzó los 2002,34 puntos, convirtiéndose en la primera selección en superar el umbral de los 2000 puntos desde la aplicación del sistema de clasificación actual en junio de 2018, según la cuenta de Mister Chip en X.


España se prepara para disputar su siguiente partido en la Liga de Naciones de la UEFA el próximo martes, cuando se enfrentará a la selección de Croacia en su terreno, para después medirse a la República Checa el próximo 3 de octubre.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google