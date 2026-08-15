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Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Cifra histórica: el triplete del Al-Fateh pone al Al-Nassr en el camino del Al-Hilal

Al Nasr FC vs Al Fath
Al Nasr FC
Al Fath
1ª División
Arabia Saudita

El internacional hace historia

El Al Nassr logró un hito histórico tras la contundente victoria por 3-0 sobre el Al Fateh, este sábado por la noche, en el marco de la primera jornada de la Roshn Saudi League, sumando "El Mundial" sus primeros 3 puntos en el camino de la defensa del título.

Según la red "Opta", especializada en estadísticas de fútbol, el Al Nassr alcanzó las 300 victorias en la historia de la Liga Profesional Saudí, convirtiéndose en el segundo equipo en lograr este número de triunfos en la historia de la competición.

El Al Nassr se convirtió en el segundo club en la historia de la Liga Profesional en alcanzar la barrera de los 300 triunfos, después de que le precediera el Al Hilal, que lidera la lista con 355 victorias, en un logro que refleja la presencia histórica de ambos equipos en el torneo.

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La victoria número 300 del Al Nassr llegó en el momento ideal, después de que el equipo iniciara su campaña de defensa del título de la Roshn League con una amplia victoria sobre el Al Fateh, en su primera aparición oficial bajo la dirección del entrenador australiano Ange Postecoglou.

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Este número añade un nuevo logro al historial del Al Nassr en la Liga Profesional, especialmente porque llegó con el inicio de una nueva temporada en la que "El Mundial" aspira a mantener el título y seguir consiguiendo cifras históricas.

Gracias a alcanzar las 300 victorias, el Al Nassr continúa persiguiendo al Al Hilal en lo más alto de la lista de los clubes con más triunfos en la historia de la Liga Profesional, confirmando una vez más su posición como uno de los polos más destacados del fútbol saudí.

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