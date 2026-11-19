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El Real Madrid recuperará a Nico Paz el próximo verano para llevarlo de vuelta a la capital española, según asegura la emisora de radio española CADENA COPE.

Nico Paz es la gran estrella del Como 1907. En la Serie A, el argentino ha marcado tres goles y dado tres asistencias en diez partidos.

En la Champions League, el centrocampista de 22 años está aún más inspirado. En cuatro partidos ha marcado tres goles y ha dado cinco asistencias.

El verano pasado, el Real Madrid vendió a Nico Paz al Como por 66 millones de euros, después de que jugara cedido en el club la temporada anterior.

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En realidad, el Real Madrid ya quería recuperarlo el pasado verano, pero el propio jugador prefería quedarse más tiempo en el Como. Allí podía seguir desarrollándose.

El conjunto blanco accedió al deseo de Nico Paz, pero incluyó una opción de recompra de 80 millones de euros.

El gigante español tiene previsto ejercer esa opción este verano. La decisión ya estaría tomada y el Como ya ha sido informado.

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Nico Paz pasó por todas las categorías inferiores del Real Madrid. Incluso llegó a disputar ocho partidos con el primer equipo antes de fichar por el Como.