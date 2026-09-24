"Finn Jeltsch es un jugador con muchísimo talento, que se ha consolidado en el VfB, que ha mostrado un rendimiento increíble, que aporta muchísima velocidad. Puede llegar a ser titular en la selección absoluta. Todavía no ha alcanzado su límite", dijo el exdelantero del VfB en una entrevista con Sky y subrayó: "En el futuro jugará al cien por cien en un gran club de Europa".

Jeltsch tiene contrato con los suabos hasta 2030. Según se informa, no existe una cláusula de rescisión. En consecuencia, las arcas del Stuttgart podrían llenarse en caso de una venta, siempre que la curva de desarrollo del todavía joven de 20 años siga al alza. Un debut con la selección también impulsaría su valor de mercado.

El seleccionador Jürgen Klopp lo convocó por primera vez para la lista de Alemania de cara a los próximos partidos de la Nations League contra Serbia el 1 de octubre y en Grecia el 4 de octubre. En el debut de este ante Países Bajos, Jeltsch no estará presente, ya que pertenece al segundo grupo de convocados.

¿Qué ha dicho Jürgen Klopp sobre Finn Jeltsch?

"Entre los jugadores que no me resultaban conocidos de inmediato, Finn fue el primero que me llamó la atención", dijo Klopp en su muy comentada primera convocatoria sobre el joven del VfB. "Porque miras las estadísticas y piensas: tío, ¿partidos, eh? ¿Pero qué es esto? Y luego miras un poco más de cerca y te das cuenta de que es un defensa extraordinario, que lo hace muy bien, que tiene una capacidad atlética extraordinaria y que sabe jugar al fútbol".

Debido al paquete completo que ofrece Jeltsch, en el pasado reciente ya había habido rumores difusos sobre un interés de grandes clubes, entre ellos supuestamente también del Bayern de Múnich, Liverpool y Arsenal. Sin embargo, según informaciones del diario Bild, el VfB no tiene constancia de consultas concretas.

Getty Images

¿Cuánto pagó el VfB Stuttgart por Finn Jeltsch?

Jeltsch había llegado al Neckar a principios de 2025 procedente del 1. FC Nürnberg por 9,5 millones de euros. Si el central de formación, que también ha actuado en el lateral derecho y en el centro del campo defensivo, llega realmente a debutar con la selección alemana, según el diario Bild se realizará otro pago al club. Se habla de una cantidad de seis cifras bajas.

Jeltsch ya celebró grandes éxitos en categorías inferiores y se proclamó campeón del mundo sub-17 y de Europa sub-17 con la selección juvenil alemana. En 2025, además, ganó la prestigiosa Medalla Fritz Walter de oro, por delante de Said El Mala, del 1. FC Köln.

En el VfB, Jeltsch forma parte, eso sí, del once habitual. El técnico Sebastian Hoeneß lo puso de inicio en los seis partidos oficiales de la nueva temporada. En total, ya ha disputado 57 encuentros con el Stuttgart.