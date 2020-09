Chucky Lozano, el 'arma secreta' del Napoli para Gattuso

Tras una montaña rusa de emociones en el club Azzurri, ahora el mexicano tendría un nuevo papel para su estratega.

El fichaje de Chucky Lozano por el Napoli fue uno de los movimientos más importantes para el futbol mexicano. Sin embargo, desde la llegada de Gennaro Gattuso al banquillo Azzurri, su papel en el club estuvo repleto de altibajos, aunque la situación cambiaría pronto.

De acuerdo con el diario Il Mattino, Gattuso ha modificado su idea con respecto al atacante del Tricolor, a quien ahora consideraría como el 'arma secreta' del club para la campaña entrante de la .

“Está verdaderamente convencido de que el mexicano podría ser el arma secreta del próximo . Y no es que piense así solo ahora, después de haber presenciado el cara a cara entre Giuntoli y Raiola en el que el director deportivo explicó que el ex del no se mueve de aquí a menos que llegue una oferta faraónica (de la que no hay ninguna), lo creyó desde finales de junio en adelante, cuando lo intentó una y otra vez: desde fuera, falso nueve, derecha e izquierda”, relata el medio italiano.

De igual manera, el medio reporta que tras la destitución de Carlo Ancelotti y la llegada de Gattuso al banquillo, el exmediocampista se sorprendió del lento avance del mexicano. "Lo siento, pero ¿cómo es que llevas seis meses aquí y todavía no entiendes bien nuestro idioma?", escribe el diario sobre el encuentro del estratega con el extremo.