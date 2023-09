Chucky Lozano admite que no conectaron con el Tata Martino en Selección

Lozano confesó los motivos del fracaso de la Selección mexicana en Qatar 2022.

Hirving Lozano, nuevo futbolista del PSV de los Países Bajos y referente de la Selección mexicana, se confesó y admitió los motivos por los que el Tri consumó uno de sus mayores fracasos en últimos años, donde no pudieron superar la fase de grupos del Mundial Qatar 2022.

Lozano hizo referencia al ex técnico Gerardo Martino: "En ese momento se juntaron muchas cosas tanto como el entrenador y algunos jugadores no estábamos conectados y no estaban al cien por ciento muchos, ni el cuerpo técnico ni jugadores, eso se juntó y explotó en el Mundial, fueron muchas cosas que no estaban bien", dijo Chucky a W Deportes.

En medio del arranque de un nuevo proceso con Jaime Lozano, mencionó lo difícil que fue digerir el resultado final y sus consecuencias.

"Salí muy frustrado, llegaba con mucha ilusión, con muchas ganas. Cuando regresé a casa sí me costó mucho recuperarme de Qatar 2022, me dolió muchísimo porque México no se merecía eso, me pegó muchísimo, sí tuve un mes más o menos que me daba vueltas la cabeza el Mundial, pero creo que lo traté de superar", mencionó.