Chubeir destapa los secretos del Zamalek: la verdad sobre la oferta de Pizarro, la crisis de la estrella marroquí y la empresa del fútbol

El comunicador Ahmed Shobeir reveló varios asuntos importantes dentro del club Zamalek, aclarando la verdad sobre las noticias que circulan acerca de la recepción por parte del club de una oferta oficial del Shabab Al Ahli emiratí para incorporar al brasileño Juan Pezzera. También abordó la crisis de los pagos pendientes a Salah Mosaddak, y desveló las últimas novedades relacionadas con la sociedad futbolística.

Shobeir dijo, durante sus declaraciones radiofónicas: "¿Ha llegado una oferta oficial al club Zamalek por parte del Shabab Al Ahli para fichar a Juan Pezzera? No, no ha llegado ninguna oferta en absoluto, y ni el club ni el jugador han recibido ofertas oficiales hasta ahora. ¿Existe interés del Golfo por el jugador? Escuchamos lo mismo que escuchamos sobre el interés por otros nombres."

Y añadió: "Os voy a decir una sorpresa: el Zamalek no se opone a la salida de Pezzera si llega una oferta adecuada, pues el club no se aferra a ningún jugador. Si llega una oferta por valor de 6 o 7 millones de dólares, se le permitirá marcharse."

El comunicador Ahmed Shobeir continuó: "En este momento, Pezzera y su agente han cobrado todos sus pagos pendientes, por lo que no tiene otra preocupación más que la regularidad en los entrenamientos con el equipo."

La crisis de los pagos pendientes a Salah Mosaddak

Shobeir habló sobre la crisis del Zamalek con Salah Mosaddak, confirmando que el retraso del club en abonar los pagos pendientes del jugador provocó que la crisis se duplicara.

Y dijo: "La crisis del Zamalek con Salah Mosaddak está relacionada con una cantidad de 400.000 dólares, que era la cantidad debida al jugador al principio, pero debido al retraso en el pago las reclamaciones ascendieron a 800.000 dólares, lo que fue una de las causas de que el club sufriera la prohibición disciplinaria de inscripción."

Y añadió: "El Zamalek llegó a un acuerdo con Salah Mosaddak, y el jugador ya cobró 400.000 dólares, a condición de percibir el resto de sus pagos pendientes a finales del mes de julio. Pero después de que el club no cumpliera con el pago del plazo restante en la fecha establecida, la crisis se agravó."

El comunicador Ahmed Shobeir aclaró: "La directiva del Zamalek contactó con Salah Mosaddak y le pidió aplazar el cobro de la cantidad restante debido a las difíciles circunstancias financieras que atraviesa el club."

Y concluyó sus palabras sobre esta crisis diciendo: "Salah Mosaddak rechazó por completo la idea del aplazamiento, e informó a los responsables del Zamalek de que no esperaría ni media hora, exigiendo cobrar sus pagos pendientes íntegros, y afirmando que presentaría una nueva denuncia si no recibía su dinero, lo que obliga a la directiva del Zamalek a cerrar este asunto con rapidez."

El destino de la sociedad futbolística en el Zamalek

Sobre el asunto de la sociedad futbolística, Shobeir confirmó que el proyecto no ha sido cancelado, pero atraviesa un estado de congelación temporal. Y dijo: "Muchos preguntan por la sociedad futbolística en el Zamalek, y la verdad es que el proyecto está congelado en este momento, pero no ha sido cancelado, ni será cancelado, y quizás se retrase un poco hasta que se ordene de la manera adecuada."

Y añadió: "Es imprescindible que la mayor participación sea para el club Zamalek, aunque sea con un porcentaje del 51% frente al 49%. Hay entidades en Egipto que no están en venta ni en compra, y no es correcto hablar de vender el Al Ahly o el Zamalek. Se puede hablar de una asociación o de la existencia de un porcentaje de control para el club, pero no es lógico que la crisis financiera se convierta en un discurso sobre la venta de estos clubes, porque representan una parte de la historia del fútbol egipcio."