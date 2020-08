Christiane Endler y el PSG eliminan al Arsenal y están en semis de Champions

La meta chilena quiere igualar el hito que consiguió Bravo en el fútbol masculino: ganar la Orejona. Y ya está entre los 4, contra el mejor de todos.

Merced a los goles de Katoto y Bruun, y al descuento de Beth Mead, el se metió en las semifinales de la Champions femenina, en las que se enfrentará a Olympique . En Anoeta, superó por 2-1 a con la chilena Christiane Endler en la portería y dio un paso tremendo en un campeonato que vio a las parisinas perder en las finales de 2015 y 2017, esta última semanas antes de que Endler fuera fichada.

La tercera mejor golera del planeta no pudo detener el remate de Mead, que fue muy potente y angulado hasta el segundo palo. Pese a su estirada, la ex no llegó al rincón. Eso sí, los córner gunners no fueron potentes, los desactivó todos, y en el segundo y último disparo al arco para el que fue requerido, reaccionó a tiempo. Endler traspasó seguridad a su defensa y salió rápido para así acelerar el juego de las suyas, que pese a la enorme superioridad apenas lograron sacar una ventaja de un gol.

Así las cosas, y con Lyon en el horizonte en San Mamés el miércoles (eliminaron al Bayern en paralelo y son el máximo ganador con 6 orejonas femeninas), a Endler se le presenta una rápida revancha tras perder la Coupe de France a principio de mes contra el mismo rival con un penal errado en la definición desde los 12 pasos. y Wolfsburgo animarán la otra llave. el martes en San Sebastián. La final será el domingo 30, también en la cancha de la . La arquera de la Selección quiere escribir historia grande y emular a su colega Claudio Bravo, que ganó la masculina con el Barcelona.