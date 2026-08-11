Christian Romero deja el Tottenham Hotspur y se une al enclave argentino

Christian Romero está a punto de fichar por el Atlético de Madrid. El defensa central dejará el Tottenham Hotspur y firmará hasta 2030 en la capital española, según Nicolò Schira.

Desde hace tiempo estaba claro que Romero se marcharía de los Spurs después de esta temporada. El capitán del club presentó su deseo de salir al final de la pasada campaña.

Durante mucho tiempo pareció que el Inter se haría con el argentino, pero no llegó a un acuerdo con el Tottenham, que exigía 45 millones de euros.

El Atlético sí está dispuesto a poner esa cantidad sobre la mesa y está muy cerca de llegar a un acuerdo. Según el experto en el mercado de fichajes, actualmente se están ultimando los últimos detalles.

Romero cobrará en el Atlético un salario de seis millones de euros al año. Firmará hasta mediados de 2030 con la opción de ampliar después hasta mediados de 2031.

Romero disputó un total de 122 partidos con el club del norte de Londres. Marcó once goles. En 2022 se proclamó campeón del mundo con Argentina.

En el Atlético, Romero se pondrá a las órdenes del técnico argentino Diego Simeone. En Madrid también se reencontrará con sus compañeros de la selección argentina Julián Álvarez, Juan Musso y Nahuel Molina.