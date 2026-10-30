¿Christian Pulisic y Cristiano Ronaldo juntos? Gerry Cardinale, propietario del AC Milan, confirma su interés en una sorprendente compra del Al-Nassr mientras se perfila una alianza con CR7

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Gerry Cardinale, máximo responsable de RedBird Capital Partners, ha confirmado que su firma de inversión estudia una posible adquisición del Al Nassr, uno de los grandes clubes de la Saudi Pro League. El empresario estadounidense, que ya cuenta en su cartera con el AC Milan, donde juega Christian Pulisic, estrella de la selección masculina de Estados Unidos, y el Toulouse, ha sido relacionado con una operación para adquirir el club que actualmente lidera Cristiano Ronaldo.

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Cardinale estudia la compra del Al-Nassr

La firma estadounidense de gestión de inversiones RedBird Capital Partners estudia la compra del Al-Nassr, un club que actualmente pertenece al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí y cuyo capitán es el delantero portugués Ronaldo.

Según las informaciones publicadas, el plan de adquisición podría convertir al jugador de 41 años en copropietario del equipo al que llegó en 2023. RedBird tiene experiencia en el fútbol: compró una participación mayoritaria del 85 % en el Toulouse francés en 2020 y, dos años después, completó la adquisición del gigante italiano AC Milan.

Si la operación prospera, se crearía una interesante red de clubes que reuniría a Pulisic, figura del Milan, y al emblemático Ronaldo.

«Me gustaría conocer a Ronaldo»

En declaraciones a Gazzetta dello Sport sobre las informaciones relativas a la posible compra, Cardinale admitió su interés, aunque recalcó que las negociaciones aún se encuentran en una fase inicial.

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«Ha habido conversaciones para evaluar la oportunidad de adquirir el Al-Nassr y se pusieron en contacto conmigo para que la estudiara, pero estamos en una fase preliminar. Trabajo mucho en Oriente Medio», reveló Cardinale.

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El máximo responsable de RedBird también habló de la posibilidad de colaborar con Ronaldo, cuyo contrato como jugador en Arabia Saudí se extiende hasta junio de 2027, y expresó su deseo de conocer las ambiciones a largo plazo del delantero.

«Me gustaría conocer a Ronaldo porque tengo curiosidad por saber qué querrá hacer cuando se retire y cuál podría ser su futura implicación en el club saudí. Seguiré evaluando las posibilidades de gestionar varios clubes, aunque ya tengo el Toulouse y el AC Milan», añadió Cardinale.

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Un extraterrestre en busca de un hito histórico

Sobre el terreno de juego, Ronaldo sigue en plena forma. El veterano delantero se acercó a los 1.000 goles en su carrera al firmar un triplete el jueves en la victoria del Al-Nassr por 5-3 ante el Al-Kholood en la Saudi Pro League. Ya solo le faltan 15 goles para alcanzar esa cifra histórica.

El boxeador Oleksandr Usyk presenció el emocionante partido de ocho goles y describió al prolífico delantero, sencillamente, como «un extraterrestre».

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Tras la victoria, el capitán del Al-Nassr celebró su última gesta en las redes sociales. «Gran victoria, gran actuación del equipo», publicó Ronaldo. «¡Feliz de ayudar con un triplete!»

Camino de un hito histórico

Mientras Ronaldo se acerca a la inédita cifra de 1.000 goles, todas las miradas estarán puestas en sus próximos logros goleadores en la Saudi Pro League. Fuera del campo, entretanto, las conversaciones preliminares de RedBird determinarán si esta ambiciosa operación sigue adelante y abre potencialmente la puerta a una colaboración entre Cardinale y uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol en la dirección del club tras la retirada de Ronaldo.