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Christian Pulisic, referente de la selección de Estados Unidos, está a punto de dar un gran impulso al AC Milan al comprometer su futuro a largo plazo con el club. Según las informaciones, el delantero de 28 años ha acordado los términos de una importante renovación de contrato que prolongará su estancia en San Siro cuatro años más.

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Pulisic prolonga su estancia en San Siro

El internacional estadounidense está a punto de firmar un nuevo contrato que le mantendrá en Italia hasta 2031, según ESPN. Su contrato actual expiraba en junio de 2027, pero ha optado por ampliar su vinculación cuatro años más. Se espera que el club de la Serie A anuncie oficialmente el acuerdo en los próximos días.

Un jugador destacado en el Milan

Pulisic ha brillado desde su llegada a San Siro en 2023. El Milan pagó al Chelsea una cifra cercana a los 22 millones de euros por su fichaje y se impuso al interés de Juventus, Lyon y Galatasaray. El traspaso le permitió relanzar su carrera después de que las lesiones frenaran su progresión en Stamford Bridge, donde había conquistado la Champions League en 2021.

En Italia, el futbolista de 28 años se ha consolidado como una pieza ofensiva dominante. Suma 44 goles y 28 asistencias en 141 partidos entre todas las competiciones. Esas cifras le llevaron a terminar la temporada 2024-25 como máximo goleador del Milan.

El plan táctico de Amorim

El atacante tuvo un comienzo complicado de la actual temporada de liga: se perdió gran parte de la pretemporada del Milan por una lesión sufrida durante el Mundial de 2026. Sin embargo, se ha reintegrado sin problemas en el equipo a las órdenes del nuevo entrenador, Ruben Amorim. Pulisic ocupa ahora un papel central en el sistema de Amorim y se adapta tanto a la banda como a la posición de mediapunta.

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Su éxito en el club refleja la importancia que sigue teniendo en la selección. Pulisic suma 33 goles en 90 partidos con Estados Unidos y ha participado en los Mundiales de 2022 y 2026. Elegido cuatro veces mejor futbolista masculino del año por U.S. Soccer, sigue siendo el referente indiscutible de su selección.

Consolidar su legado en Italia

Con su futuro a largo plazo en el club ya resuelto, Pulisic puede centrarse por completo en ayudar al Milan a conquistar grandes títulos. Bajo la dirección de Amorim, se espera que el estadounidense mantenga su elevada producción tanto en las competiciones nacionales como en las europeas. Al entrar en los mejores años de su carrera, este nuevo acuerdo consolida su condición de pieza fundamental del proyecto del Milan.