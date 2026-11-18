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Estados Unidos ha perdido a su seleccionador, pero sigue viendo brillar a su estrella. Christian Pulisic volvió a ser el gran protagonista ante Haití, en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, disputada en el TQL Stadium de Cincinnati y ganada por 2-0 gracias a los goles del jugador del Milan y de Hall, ambos a pase de McKennie.

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Tras su doblete en el partido de ida, el delantero del Milan volvió a marcar en la vuelta y puso el 1-0 momentáneo de forma espectacular: inició la jugada con un pase por el centro a Julian Hall, que abrió a la derecha para Weston McKennie. El centro del jugador de la Juventus encontró a Pulisic, que batió a Alexander Pierre, inmóvil bajo palos, con una tijera cruzada al segundo palo.

Un golazo, el número 36 con la camiseta de Estados Unidos para el exjugador de Chelsea y Borussia Dortmund, que esta temporada ha recuperado el brillo perdido el año pasado, sobre todo en los primeros meses de 2026, cuando, también por problemas físicos, no logró marcar la diferencia con Allegri en el banquillo y se quedó sin la clasificación para la Champions League. Con el Milan ha marcado este año 4 goles en 8 partidos de liga, mientras que en la Europa League aún no se ha estrenado como goleador, aunque para Amorim sigue siendo un valor añadido.

Antes del parón de selecciones, renovó su contrato con el Milan, que vencía en 2027. El nuevo acuerdo se extiende hasta 2031 e incluye un aumento sustancial de su remuneración. Su salario alcanzará los 5 millones de euros netos por temporada, sin contar las primas, que se convertirán en 6,5 millones de euros brutos gracias a los beneficios fiscales del Decreto Crescita.

Cardinale, gran admirador suyo, nunca contempló la posibilidad de dejarlo marchar. Después del Mundial, disputado en verano entre Estados Unidos, México y Canadá, Pulisic despertó el interés de varios equipos, entre ellos el New York City FC, franquicia de la Major League Soccer, pero las negociaciones nunca despegaron por la voluntad del propietario de RedBird y del Milan, que considera a Pulisic un pilar deportivo y comercial.

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Desde que llegó al Milan procedente del Chelsea en el verano de 2023, Pulisic ha marcado 46 goles en 145 partidos entre todas las competiciones.