Christian Eriksen se pronuncia por primera vez sobre su desmayo

Christian Eriksen ha reaccionado por primera vez al aterrador suceso del domingo, cuando el danés de 34 años se sintió repentinamente indispuesto durante el partido amistoso contra Ucrania. El centrocampista fue trasladado al hospital, pero ya ha tranquilizado a sus seguidores: se encuentra bien, dadas las circunstancias, y ya está de vuelta en casa con su familia.

El jugador asegura que el episodio ha afectado mucho a su familia y a él, pero recalca que no tiene relación con el paro cardíaco que sufrió en la Eurocopa 2021 ante Finlandia.

«Quiero que todos sepan que estoy bien y que estoy en casa con mi familia», escribe Eriksen en Instagram. «Como probablemente puedan imaginar, recibir una descarga de mi DAI ha tenido un gran impacto en mí y en mi familia. Sin embargo, quiero tranquilizar a todos y decirles que esta fue una situación diferente a la que ocurrió en 2021. Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado».

Agradece a quienes le asistieron en el campo y a los especialistas que le han tratado en los últimos años.

«Además del apoyo de los jugadores y el equipo médico en el campo, estoy muy agradecido a los médicos que llevan años cuidando mi corazón», añade. «Gracias a su experiencia, mi DAI hizo lo que se diseñó: protegerme cuando lo necesitaba».

El lunes, Morten Boesen —el médico que le salvó la vida en la Euro 2021— confirmó que Eriksen está animado.

Sin embargo, Boesen evitó hablar sobre el futuro deportivo de Eriksen, y dejó en manos de los cardiólogos la decisión de si puede seguir jugando al más alto nivel.

Por ahora, mi prioridad es recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos», concluye con un corazón.

Dinamarca no jugará el Mundial este verano y retomará la actividad en septiembre, en la Liga de Naciones. El amistoso contra Ucrania, que ganaba 2-1, quedó suspendido tras el incidente.







