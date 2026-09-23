El VfL Wolfsburgo ha rescindido el contrato de Christian Eriksen, según ha anunciado el club alemán. El contrato aún se extendía hasta el final de la temporada, pero el danés no lo cumplirá hasta entonces.

La noticia llega desde Alemania después de los impactantes acontecimientos del verano pasado.

En junio, el danés disputó un partido amistoso con la selección nacional de Dinamarca. Se sintió indispuesto a veinte minutos del final y se desplomó.

El exjugador, entre otros clubes, de Ajax, Tottenham Hotspur y Manchester United ya jugaba con un marcapasos, después de haberse desplomado en la Eurocopa de 2021.

Se desconoce si Eriksen dejará por completo el fútbol. El centrocampista se recuperó en las últimas semanas en Dinamarca junto a su familia.

«Quiero dar las gracias enormemente a todos en el Wolfsburgo. Para mí es importante estar con mi familia. Estoy muy contento de que hayamos encontrado una solución con el club. Estoy seguro de que el club está en las manos adecuadas para regresar a la Bundesliga», dijo Eriksen.