Chouamini se perdió los partidos contra Paraguay y Marruecos. Próximamente se confirmará su participación contra España

Un reportaje periodístico publicado este domingo ha revelado la postura de Aurélien Tchouaméni, jugador de la selección francesa, respecto al partido contra España del próximo martes, en las semifinales del Mundial de 2026.

El centrocampista se perdió los duelos ante Paraguay y Marruecos por una lesión en el ligamento colateral.

Se espera que Chouaméni regrese al once de Didier Deschamps para la semifinal del Mundial 2026.

Según «L'Équipe», el centrocampista del Real Madrid completó el entrenamiento del domingo, lo que refuerza su titularidad.

A pesar de su buen rendimiento ante Paraguay y Marruecos, se espera que Mano Koné regrese al banquillo.

El resto del once sería el mismo que venció a los Leones del Atlas, con Désiré Doué por delante de Bradley Barcola.