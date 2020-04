Chori Domínguez: "Cuando mis hijos ven mis camisetas piensan que soy amigo de Messi"

El ex-River contó que entre las reliquias de su museo personal hay prendas de Leo, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Rooney y Agüero.

A lo largo de casi 15 años de trayectoria en el fútbol europeo, Alejandro Domínguez pasó por clubes de , y Grecia, jugó la Champions y la y tuvo la posibilidad de competir contra los mejores jugadores del planeta. Así, también, pudo intercambiar una enorme cantidad de camisetas y se armó un museo personal que sería la envidia de cualquier coleccionista. Sin embargo, sus hijos creen que el origen de las reliquias de su papá es diferente.

"Cuando mis hijos ven camisetas piensan que soy amigo de Messi. Les explico que solamente nos enfrentamos", aseguró el Chori, que jugó contra Leo en cuatro oportunidades: dos con Rubin Kazan, en la fase de grupos de la 2009/10, y dos con , en la temporada 2012/13 de . En 2017, cuando el capitán de Barcelona mostró en Instagram su colección personal, la 10 de Domínguez del equipo ruso ocupaba un lugar central en la exhibición.

Pero la del rosarino no es la única joya del museo del Chori, que en diálogo con TyC Sports, contó: "Tengo camisetas de Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney y Kun Agüero".

Por otra parte, Domínguez, que se retiró a mediados de 2018, reveló que nunca estuvo cerca de regresar a River tras su turbulenta partida luego de lograr el ascenso a mediados de 2012: "No recuerdo bien si tuve la chance concreta de volver. En el partido despedida de Cavenaghi hablé con Gallardo, pero nunca de mi vuelta. No quería presionar, a veces es aceptar y no queda otra".