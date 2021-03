Chofis López: "En Chivas fui muy criticado, muchas cosas no fueron muy justas"

El mediocampista de San José Earthquakes habló sobre su salida del Guadalajara y llegada a MLS.

Javier Eduardo López, nuevo mediocampista de San José Earthquakes, rompió el silencio sobre su salida de Chivas y aseguró que fueron injustos con él.

La 'Chofis', quien dejó al Rebaño por la puerta de atrás debido a una indisciplina, aclaró que fue constante blanco de críticas y no se tomaba en cuenta que cumplía con el plantel.

"Por ahí creo que Chivas tiene todos los reflectores, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, por ahí fui un jugador muy criticado, creo que muchas cosas no fueron muy justas, al final de todo soy una persona tranquila, que se entrena bien, una persona que siempre era la primera en llegar al entrenamiento, llegaba dos horas antes, de eso nunca se dice nada también", mencionó Chofis.

"A veces es bueno decirlo para que muchas veces no piensen mal de uno, hay que hablar buenas cosas de lo que uno hace bien", agregó.

López fue uno de los jugadores separados del Guadalajara y posteriormente puestos transferibles luego de una fiesta posterior al Clásico Tapatío del Guadalajara donde el principal actor fue el mediocampista Dieter Villalpando.

"Sí, no salí de la mejor manera como hubiera querido, hay que hacer eso a un lado, hay que pensar en positivo siempre como hoy en día. Al final del tiempo sí sufrí unos meses, sí la pasé mal, hoy en día siéndote sincero me siento muy tranquilo, muy orgulloso, con muchas ganas de este nuevo reto que tengo en mi carrera, sé que me va a ir bien", señaló.

Más allá de haber entrenado por las tardes con José Juan Vázquez y Alexis Peña, López trabajó la forma física en un gimnasio de Zapopan con un entrenador personal.

"No me fui de vacaciones, me entrené muy bien, antes de venir a acá me entrené unos dos meses sin tener vacaciones, entonces por esa parte sí me siento muy tranquilo, no salí bien, lo que importa es mi tranquilidad, es así como puedo influir, puedo dar todo de mí, creo que lo que más me importa es cómo estoy ahora hoy en día, entonces nada", dijo.

Lalo fue contundente respecto a lo que deberá hacer para trascender con los Terremotos: "Creo que para rendir al cien por ciento en la cancha creo que lo que tengo que hacer primero es estar muy bien, de la mente estar fuera de problemas, fuera de todo, creo que estando así en la cancha no tengo ningún problema en lo futbolístico".

Tanto en México como ahora en Estados Unidos, constantemente se mencionó que la Chofis necesitaba de una persona que lo guiara para evitar los diferentes episodios por los que fue criticado: "Por ahí obviamente es bueno tener un buen entrenador que te apoye, que sea más como tu amigo, eso va a ayudar mucho más, en mi caso no lo tuve tan así, siempre en el futbol el jugador siempre va a sufrir de esas cosas, si llega un entrenador y te quiere por ahí va a ser más fácil que si no te quiere".

Las últimas temporadas fueron un viacrucis para el canterano de CESIFUT pues no tuvo las oportunidades esperadas y constantemente estuvo entre los reflectores.

"No es que por ahí no me quisieran, por ahí tuve, no la pasé bien los últimos torneos en Chivas por ciertas cuestiones, pero lo importante es que estoy, me siento tranquilo. La verdad que tenía mucho tiempo que no me sentía así de tranquilo, de alegre, mis entrenamientos los disfruto mucho. Fue una de las cosas por las cuáles yo sufrí un poquito estando ahí en Guadalajara, el medio de Guadalajara es un poquito si estás mal vas a ser el peor siempre, si estás bien eres el mejor, entonces por ahí muchas cosas muchas veces no se saben manejar bien, pero bueno, voy a estar acá, voy a estar un tiempo acá, estoy muy feliz”, puntualizó.

López señaló que la MLS supera a la Liga MX, una situación que se ha evidenciado en las últimas temporadas.

“El mexicano obviamente dice que la Liga MX es mejor que la MLS pero creo que si te pones a ver un poquito, si ves mucho futbol, si te pones a ver, las veces que se han enfrentado los equipos de acá superan mucho al equipo mexicano. A mí no se me hace muy diferente, se me hace que se están haciendo muy parejas ya hoy en día. Los jugadores de acá se preparan mucho. Todo está muy bien distribuido, todo es más seria la cosa en la MLS que en México, las dos son muy buenas ligas, hay personas que dicen que la MX es mejor que la MLS, yo en lo personal pienso que son dos grandes ligas muy buenas, por ahí dicen que se pueden unir. En lo personal pienso que las dos son muy buenas", destacó.