«¡Choca esos cinco, tenemos cinco Copas del Mundo!»: los aficionados brasileños se burlan de Argentina

Olvídate de las cortesías: estos aficionados brasileños tenían un mensaje descarado para sus rivales más acérrimos, y venía acompañado de una lección de historia que apenas tuvieron que terminar.

Un grupo de aficionados brasileños visitó la FanZone de GOAL en el Mundial 2026 y, al ser preguntados por Argentina, soltaron una pulla clásica.

«Gran choca esos cinco»

Cuando un reportero de GOAL les preguntó qué mensaje querían enviar a sus rivales de siempre, los aficionados respondieron al instante.

«Un gran choque de manos para Argentina, porque nosotros tenemos cinco Mundiales», dijo uno, incapaz de contener la risa.

Es el tipo de pullita que forma parte de esta rivalidad desde hace décadas: basada en estadísticas, con total seriedad y difícil de rebatir. Brasil sigue siendo la nación más laureada en la historia de los Mundiales, con cinco estrellas en el escudo que van desde su primer título en 1958 hasta el quinto en 2002. Argentina tiene tres, el más reciente en Catar en 2022, cuando Lionel Messi por fin se hizo con el trofeo.

«Pregúntales a ellos»

Al preguntarles cuántos títulos tenían los rivales, los aficionados ni siquiera fingieron saberlo —o importarle—.

«¿Y ellos tienen?», preguntó el periodista.

«No lo sé, pregúntales a ellos», contestó entre más risas.

Es una broma ligera, pero refleja una rivalidad histórica. Brasil y Argentina llegan al Mundial 2026 decididos a aumentar sus palmarés.