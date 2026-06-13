Chivu elige a Palestra como sucesor de Dumfries: fichaje del Inter muy cerca (cuota 1,67)

El fichaje de Denzel Dumfries por el Real Madrid de José Mourinho deja un vacío en la banda derecha del Inter, clave en los últimos éxitos nerazzurri. Antes pasaron campeones como Achraf Hakimi y João Cancelo.





Para cubrirlo, Christian Chivu busca un sucesor de nivel: Marco Palestra, del Atalanta, quien brilló cedido en el Cagliari y fue convocado con la selección. Para Snai y Sisal, su fichaje por el Inter está próximo y se paga a 1,67. La única alternativa real, según las cuotas, es el Manchester City, a 2,50, mientras que su continuidad en Bérgamo se paga a 7,50.