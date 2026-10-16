Chivu asume su responsabilidad por el desmoronamiento del Inter y surge una nueva conmoción en torno a Lautaro

Cristian Chivu, director técnico del Inter de Milán, asumió toda la responsabilidad por la última derrota ante el Club Brujas, el pasado martes, al tiempo que confirmó la ausencia de su estrella Lautaro Martínez hasta el final del parón internacional del próximo mes de noviembre.

El Inter había sufrido una sorpresiva derrota en casa por (4-3) ante el Club Brujas en la Liga de Campeones de Europa. El "Nerazzurri" se prepara para volver al ambiente de la Serie A mañana sábado con un partido a domicilio ante el Bolonia, aunque el reciente tropiezo europeo sigue dominando las conversaciones de la prensa.

El sitio "Football Italia" recogió las palabras de Chivu: "Es una competición distinta a la Liga de Campeones, y jugamos solo cuatro días después. El equipo tuvo dos días para recuperarse y hoy hicimos una buena sesión de entrenamiento juntos. Descubrimos un problema que sufre Lautaro después del partido, y no estará disponible para jugar".

El entrenador también se refirió al desarrollo de la derrota europea: "Aceptamos nuestras responsabilidades. Hubo algo que no funcionó correctamente en los últimos 30 minutos ante el Brujas, pero no debemos pasar por alto lo que hicimos bien en la primera hora del encuentro, hasta que nos pusimos por detrás (2-1)".

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Y continuó con su análisis: "Generamos muchas ocasiones y entramos en la segunda parte con la mentalidad correcta, y creamos dos ocasiones claras. Luego todo se derrumbó tras el segundo gol. Debemos analizarlo como si fueran dos partidos en uno. Necesitamos mostrar una reacción y encontrar nueva energía lo antes posible. No debemos sentir lástima de nosotros mismos; al contrario, necesitamos responder con fuerza".

La portería del Inter ha recibido ocho goles en seis partidos de la Serie A, y otros seis goles en dos partidos de la Liga de Campeones, lo que planteó preguntas sobre cómo recuperar la solidez defensiva, a lo que Chivu respondió: "La cosa debe empezar por mí. Yo soy el primer responsable".

Y agregó: "Necesitamos desarrollar una mentalidad común y asumir la responsabilidad. Este es un grupo magnífico de jugadores; solo necesitamos encontrar la unidad y volver a conectar con los distintos momentos del partido sin permitir que las adversidades nos derriben. No debemos convertir la derrota ante el Club Brujas en un drama, aunque haya sido dolorosa, porque las expectativas eran altas".

Y añadió sobre el desarrollo del encuentro: "Era una victoria que podíamos lograr, y lo digo con el máximo respeto hacia el rival. Estuvieron bien organizados y nos causaron problemas cuando nos vinimos atrás mentalmente. Perdimos la confianza y nos dispersamos. Actuamos con emoción en lugar de mantener nuestra organización".

Lautaro Martínez había marcado dos goles en la portería del Club Brujas, pero sufrió una lesión durante el partido que lo alejará de los terrenos de juego cerca de un mes, lo que significa su ausencia en el esperado derbi de Milán. Chivu comentó al respecto: "No soy médico. Me han dicho que ese es el tiempo de recuperación. Hablamos de su regreso después del parón. Simplemente necesitamos hacer lo que hacemos siempre, con Lautaro o sin él. Todos deben mostrar espíritu de liderazgo y ayudarnos a aspirar a objetivos mayores".

Cabe recordar que el Inter ocupa el liderato de la clasificación de la Serie A con 16 puntos, por delante solo por diferencia de goles del Lazio, segundo clasificado.