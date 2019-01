Chivas, con la encomienda de frenar a Enrique Triverio

El Guadalajara tiene la misión de cuidarse de un solo futbolista del Toluca, rival que enfrentarán el domingo.

Al interior del Guadalajara son conscientes de lo peligroso que puede ser Enrique Triverio, por lo que se han mentalizado en detenerlo cuando enfrenten este domingo al superlíder Toluca en el Estadio Akron.

De acuerdo a Miguel Ponce, lateral izquierdo del Rebaño, no deberán dar ninguna oportunidad al delantero argentino, pues saben que desde cualquier punto de la cancha puede hacerles daño.

"La verdad es bien difícil cuando te toca gente habilidosa, pero vamos a tratar que le lleguen los menos balones posibles a Triverio porque es contundente en el área. La que tiene la mete. El trabajo defensivo ha sido bueno, la comunicación buena y si seguimos así mejorando detalles, al equipo (Toluca) le va a costar trabajo”, explicó en conferencia de prensa en las instalaciones de Verde Valle.

En este Clausura 2019, Triverio ha marcado tres goles en 173 minutos, con 82 por ciento de efectividad de pases y seis tiros a gol, detalles por los que deberán cuidarse del nacido en Santa Fe.

En el mismo tenor, el Pocho sentenció que “Toluca viene haciendo las cosas bien. Adelante están demostrando ser contundentes. Tenemos que buscar las debilidades y estamos en casa, pensamos en ganar, hacernos fuertes como lo comenta Pepe. Esperamos checar las debilidades del rival para hacer un gran partido”.

De acuerdo a estadísticas del sitio GolStats, que provee información a la Liga MX para el Centro de Innovación Tecnológica, Triverio cuenta en este Clausura 2019 con 12 pases acertados en cancha propia y 24 en cancha rival, diez balones ganados en área rival y un par de balones recuperados en disputa.

Incluso, Kike fue uno de los jugadores más peligrosos del pasado Apertura 2018, con una efectividad de pases del 79 por ciento, por arriba del 73 por ciento de promedio de los delanteros, además de dos goles y siete participaciones, superando los dos de media.

NECAXA NO ES TANTITO DE CHIVAS

Ponce, quien fue enviado al Necaxa para un proceso de maduración y que poco después lo llevó a quedarse con un lugar en el once inicial del club tapatío, destacó que los hidrocálidos no cuentan con los mismos reflectores que el Rebaño.

"La verdad es que Necaxa no es ni tantito lo que es Chivas pero sí me ayudó para despejarme, saber qué es lo que tenía que hacer, en Necaxa cambié cosas y me ayudó mucho por eso regresé para ayudar a mi equipo y por fin salir de las malas rachas que hemos arrastrado”, señaló el zaguero.

A la par, terminó por ganarle la titularidad a Edwin Hernández, quien hoy es jugador de los Tuzos del Pachuca. En el mismo sentido, no negó la competencia ahora con Alejandro Mayorga, quien volvió de un préstamo con el equipo de Aguascalientes.

“Competencia siempre hay, sea mi hermano Edwin o no, tengo que seguir demostrando nivel porque hay gente atrás que sigue trabajando fuerte y no podemos dar ventaja. Estoy en una edad buena, madura y tengo que aprovecharla, sé que puedo todavía conseguir cosas importantes, seguir un proceso, quiero levantar la mano, trabajar duro y ojalá se pueda mantener ese Miguel Ponce que todos queremos ver”, puntualizó.