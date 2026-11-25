Cómo ver el China sub-17 contra Fiyi sub-17 con una VPN

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 3 26 nov 2026 - 10:00

China sub-17 y Fiyi sub-17 se enfrentan en el grupo H del Mundial sub-17 el jueves 26 de noviembre, en la Aspire Zone de Catar.

China llega con un punto. Empató 2-2 contra Marruecos el 23 de noviembre, un día después de la derrota más abultada de Fiyi en el torneo, y ese resultado la mantiene tercera en el grupo.

Ese empate llegó después de perder 5-0 contra España el 20 de noviembre. China ha demostrado que puede marcar ante rivales fuertes, pero su defensa se ha visto exigida.

La situación de Fiyi es mucho peor. Perdió 15-0 contra España el 23 de noviembre, solo tres días después de caer 6-0 ante Marruecos, y todavía no ha marcado en Catar.

La selección de Oceanía ha encajado 21 goles en dos partidos y ocupa el cuarto puesto del grupo. Stephane Auvray, técnico de la selección absoluta, se hizo cargo del equipo con poco tiempo de antelación, y Fiyi sub-17 sigue buscando su primer gol.

China confiará en sacar un buen resultado, mientras que Fiyi necesita mostrarse mucho más sólida. Así puedes seguir el partido.

Por el momento no hay información disponible sobre el canal de televisión oficial ni la retransmisión en directo del China contra Fiyi. Los detalles se añadirán aquí cuando se confirmen los operadores.

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