Chile Sub 20: Partidos, nómina, resultados, horarios y cómo ver en vivo por TV y ONLINE a La Roja en la Costa Cálida Supercup

El elenco dirigido por Patricio Ormazábal disputará el cuadrangular amistoso en Murcia enfrentando a Inglaterra, Australia y Marruecos.

La Selección chilena Sub 20 se trasladó hasta la ciudad de Murcia, España, para intervenir en la Costa Cálida Supercup, que se desarrollará desde el 21 al 27 de septiembre, como preparación para lo que será su participación en el Campeonato Sudamericano de la categoría en Colombia del próximo año.

El equipo que conduce Patricio Ormazábal debutará enfrentando a Inglaterra en el cuadrangular amistoso que también contará con la presencia de sus similares Australia y Marruecos. El torneo se completará íntegramente en el Pinatar Arena.

Para esta ocasión, el entrenador convocó a 27 futbolistas, de los cuales 25 actúan en el fútbol local y 3 militan en clubes extranjeros, como es el caso del arquero Vicente Reyes (Atlanta United, Estados Unidos), el zaguero Tomás Avilés (Racing, Argentina) y el delantero Sebastien Pineau (Alianza Lima, Perú).

La Nómina:

Arqueros:

Eduardo Villanueva | Colo Colo

Thomas Guillier | Universidad Católica

Vicente Reyes | Atlanta (Estados Unidos)

Defensas:

Maicol León | Palestino

Bastián Roco | Huachipato

Tomás Avilés | Racing (Argentina)

Sebastián Pino | Universidad Católica

Darko Fiamengo | Colo Colo

Daniel Gutiérrez | Colo Colo

Marcelo Morales | Universidad de Chile

Volantes:

Luckas Carreño | La Serena

Renato Cordero | Universidad de Chile

Cristóbal Castillo | O'Higgins

Lucas Assadi | Universidad de Chile

Jeison Fuentealba | La Serena

Manuel Lolas | Rangers

Agustín Arce | Universidad de Chile

Darío Osorio | Universidad de Chile

Bryan González | Universidad Católica

Martín Maturana | O'Higgins

Delanteros:

Nicolás Matamoros | O'Higgins

Jordhy Thompson | Colo Colo

Sebastien Pineau | Alianza Lima (Perú)

Esteban Calderón | O'Higgins

Renato Huerta | Universidad de Chile

Gabriel Norambuena | Unión Española

Paolo Guajardo | Santiago Wanderers

EL CALENDARIO DE LA COSTA CÁLIDA SUPERCUP

DÓNDE VER POR TV Y ONLINE

Los partidos de La Roja Sub 20 se pueden ver por televisión en TNT Sports HD, TNT 2 y TNT 3, por el streaming de Estadio TNT Sports y en teléfonos también por TNT GO. Para los clientes de TNTHD o TNT2y3, estarán disponibles ambas señales en Movistar Play, Entel TV, DirecTV GO, Claro Video, VTR Play y Zapping. Chilevisión transmite por televisión abierta.