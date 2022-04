¿Chile a Qatar?: Ecuador podría quedarse sin disputar el Mundial 2022

La Selección de Ecuador clasificó de manera directa a la Copa del Mundo de Qatar 2022 tras finalizar en la cuarta plaza de las Eliminatorias Sudamericanas por detrás de Brasil, Argentina y Uruguay. Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Alfaro podrían quedarse sin asistir a la justa asiática luego que se comprobara que el jugador Byron Castillo no nació en dicho país.

Tras un largo juicio que comenzó en 2021 por la Federación Ecuatoriana se determinó que el lateral, de los registros del Barcelona de Guayaquil, es natural de Tumaco, Nariño, localidad perteneciente a Colombia.

El futbolista en cuestión disputó ocho partidos del proceso clasificatorio, ante Chile, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Argentina, y, según reportan los medios locales, este tema será visto por los abogados en CONMEBOL, FIFA e incluso el TAS por lo que el Tri podría poner en riesgo el boleto a la máxima.

"Acaba de terminar un juicio en Ecuador, donde se han mostrado pruebas de que el jugador Byron Castillo, quien estuvo en varios convocado en varias fechas de eliminatorias por Gustavo Alfaro, es colombiano. Propiamente nacido en Tumaco, Nariño", informó el periodista Sebastián Bejarano de la cadena Caracol.

No obstante, la Tricolor podría apelar a la reglas del ente rector del fútbol sudamericano que indican un plazo de 48 horas posterior al partido disputado para pedir los puntos en caso de alguna irregularidad reglamentaria. "Asimismo, pueden alegar que Castillo vive hace más de cinco años en el país y lo haría nacionalizable, aunque no exista tal documento", indicó Marca.

El citado medio agrega que en caso que le quiten los puntos y se los den a los rivales en los que participó Castillo "Chile sería la principal beneficiada" puesto que treparía a la cuarta plaza.

Cabe recordar que el combinado criollo ya obtuvo puntos de esta manera en el camino a Rusia 2018, cuando denunció a Nelson Cabrera por alineación indebida y el Tribunal de Arbitraje Deportivo castigó a Bolivia quitándole los puntos de su victoria ante Perú y su empate con La Roja.

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN RESPONDE A LA POLÉMICA

Minutos después que estallara la polémica, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, se refirió al caso en diálogo con el portal Fútbol Ecuador en el que aseguró que "no existe eso, me parece que no es más que otra noticia (...) no conozco ningún juicio nuevo (más allá del de 2021 en el que se ratificó que Castillo nació en Playas, Ecuador)".

Mientras que el abogado especialista en temas deportivos Celso Vásconez, indicó al mismo portal que "en teoría no podría haber sanción para la Selección, porque si Colombia presenta una denuncia en FIFA a Ecuador, la respuesta de Ecuador es que el Registro Civil realizó una auditoría hace un año (en 2021 se ratificó que Byron nació en Ecuador), un tema interno, y se determinó que es ecuatoriano. Ya no depende de la FEF sino del Registro Civil".

Finalmente explicó que una sanción es "muy difícil la verdad, cualquier reclamo (por supuesta alineación indebida) tenía que haberse presentado durante la época de Eliminatorias”.