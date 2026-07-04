Chilavert responde a las declaraciones ofensivas de Dugarry: «No nos enfrentaremos a Francia... sino a una selección africana»

El legendario portero paraguayo José Luis Chilavert ha desatado una polémica con un llamativo comentario sobre la selección francesa, un día antes de que su país se enfrente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026, en respuesta a unas declaraciones provocadoras del francés Christophe Dugarry.

Chilavert escribió en redes: «En 1998 enfrentamos a Francia; ahora Paraguay se medirá a un equipo africano», aludiendo a la diversidad étnica de la selección francesa.

La réplica de Cillavert llegó tras unas declaraciones de Dugarry, campeón del mundo con Francia en 1998, quien había menospreciado a la selección paraguaya en una entrevista con la radio «Mont Carlo»: «La selección de Paraguay sufrirá una derrota aplastante y será humillada; se dedicarán a defender porque son incapaces, realmente incapaces. Lo repetiré dos veces para que quede claro: en ataque son un desastre».

El exjugador del Vélez no se limitó a ignorar esas palabras, sino que respondió en redes sociales recordando el cruce de octavos de 1998, cuando Francia eliminó a Paraguay 1-0 con el gol de oro de Laurent Blanc en la prórroga, antes de que los galos se coronaran campeones.

Esta polémica se suma a la que mantuvo días atrás con el seleccionador Gustavo Álvaro, a quien criticó por su gestión y puso en duda las capacidades del portero Orlando Gil, lo que llevó a la esposa del jugador a defenderlo públicamente.

Hoy, en Filadelfia, Paraguay y Francia se juegan un lugar en cuartos del Mundial 2026 bajo una tensión que ya se siente fuera de la cancha.