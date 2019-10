Chilavert: “En Sudamérica el VAR es a favor de los amigos”

El ídolo de Vélez volvió a disparar contra la Conmebol y se metió en la polémica por el VAR.

Con la revancha entre River y Boca a la vuelta de la esquina, un protagonista de peso ingresó en la discusión por el uso de la tecnología en los torneos de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

"El VAR es una tecnología que, si se usa bien, ayuda”, dijo el ex-arquero paraguayo a la AM730 de Asunción, como para entrar en el tema.

Pero el ‘Chila’ utilizó su habitual lengua filosa para arremeter contra quienes manejan las imágenes y toman las decisiones en los partidos.

El artículo sigue a continuación

Para Chilavert no quedan dudas que “en Sudamérica el VAR es a favor de los amigos".

“En la inventaron un penal para , después no revisan la jugada de Arthur ante Argentina, en la final –Perú también. Ellos mismos son incoherentes, pero eso no me llama la atención, no transparenta nada. La Conmebol, si quiere implementar el VAR, sería bueno que lo hagan como en Europa”, remarcó.

Estas declaraciones de José Luis Chilavert llegan justo cuando el VAR es cuestionado por , en la serie semifinal de la que sostiene contra .