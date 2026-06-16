Chievo Verona: ya es oficial el nuevo director deportivo

El Chievo Verona, de la Serie D, presenta a su nuevo director deportivo:





«El club A.C. ChievoVerona se complace en anunciar que ha nombrado a Luca Matteassidirector deportivo.



Tras una extensa carrera como futbolista profesional, en la que vistió las camisetas del Piacenza Calcio 1919, Spezia Calcio, Novara Calcio 1908 y FC Pro Vercelli 1892, Matteassi inició su trayectoria directiva en la temporada 2017/18 como responsable del área técnica del Piacenza.



En julio de 2018 fue nombrado director deportivo del club emiliano, cargo que ocupó dos temporadas en la Serie C con una final de play-off y un segundo puesto. En 2019 ADICOSP lo distinguió como mejor director deportivo de la Serie C.



En la 2020/21 llevó al Modena FC a los play-offs y luego pasó por el Pescara antes de volver al Piacenza en octubre de 2022.



En 2024 llevó al Vicenza a la final del playoff de ascenso a la Serie B y, en la temporada siguiente, lo clasificó segundo con 83 puntos.



Le damos la bienvenida a la familia gialloblù y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa con los colores del A.C. ChievoVerona».