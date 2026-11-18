Compartir Sigue a GOAL en Google

Giorgio Chiellini, exdefensa y actual directivo de la Juventus, habla del equipo de hoy, de la diferencia entre el fútbol italiano y la Premier League, y recuerda su etapa como jugador en la Juve: Conte, Allegri y Cristiano Ronaldo.

Anuncios

Giorgio Chiellini, hoy Chief Club Affairs Officer de la Juventus, declaró en el pódcast Business of Sport: «Si piensas que el Bournemouth, con todos los respetos, puede gastar mucho más que la Juventus hoy, y si nos lo hubieran dicho hace diez años, todos nos reiríamos de esa idea...». Estas son sus declaraciones, recogidas por Tuttosport.

LA DIFERENCIA CON LA PREMIER LEAGUE

«Tengo curiosidad por saber cuál será la situación dentro de cinco años. Los únicos que pueden competir con la Premier League no son los campeonatos, sino los equipos por separado. Podemos citar al Bayern de Múnich, al Paris Saint-Germain, al Real Madrid y al Barcelona».

LOS JÓVENES Y LOS ENTRENADORES

Anuncios Anuncios

«Al no invertir en el desarrollo del talento. Somos tierra de defensas y grandes talentos, pero ahora no tenemos verdaderos defensas ni grandes talentos. Tenemos excelentes entrenadores, pero también necesitamos un buen desarrollo desde la base. Hemos tenido muchos entrenadores italianos que también han ganado la Premier League: Carlo Ancelotti, Antonio Conte y Roberto Mancini».

Related Topics

Próximos partidos JUV Serie A 06:30 VEN

LA FINAL DE LA EUROCOPA 2021

«Teníamos a jugadores como Bonucci, además de mí, que disputaron aquel partido. Sabíamos lo importante que era decir calma, calma, calma, y el entrenador lo sabía con certeza. Eso fue lo que dijimos al final de la primera parte. Sabíamos que la presión sobre Inglaterra era muy alta, y sigue siéndolo. La selección inglesa siempre soporta una gran presión de los medios y de los aficionados, sobre todo en casa. Era una ventaja que sabíamos que teníamos y la aprovechamos».

Anuncios

LA JUVE DE HOY Y LA FAMILIA AGNELLI

«Creo que la directiva que tenemos hoy puede ayudar al club a volver lo antes posible. La familia es la garantía de que las victorias tendrán continuidad. La familia que posee el club desde hace cien años es una garantía para los aficionados, los jugadores y la entidad. La Juventus es única porque pertenece a la misma familia desde hace más de cien años. Es una característica que debemos destacar y preservar. La Juventus volverá a ganar. Estaremos todos allí juntos para celebrarlo».

Anuncios

CHIELLINI Y LA JUVENTUS

«No es una cuestión de fidelidad. Es una cuestión de sentirse parte de una familia. Trabajo para la Juventus ocupándome de las relaciones institucionales. Mi cargo es el de Chief Club Affairs Officer. Me ocupo de las relaciones con la Liga, la Federación, European Football Clubs, la UEFA y la FIFA, además de una parte relacionada con la formación y la innovación dentro de la estructura del club».

Anuncios

CONTE Y ALLEGRI

«Los dos entrenadores de mi carrera son Conte y Allegri. Dos líderes muy distintos, pero ambos grandísimos líderes. Son dos entrenadores diferentes, con un liderazgo y una personalidad enormes, que expresan de distintas maneras. Con Conte encontramos un entendimiento muy bueno, dentro y fuera del campo, con características que se complementaban a la perfección. Pero jugamos tanto con cuatro como con tres. Habríamos podido jugar de distintas maneras. La calidad de los jugadores es lo que marca la diferencia. La táctica es algo que puedes crear y moldear como un traje a medida para el equipo que tienes a tu disposición».

Anuncios

LAS FINALES DE LA CHAMPIONS

«En 2017 llegamos con mucha confianza en nuestras posibilidades. No era arrogancia. Era la segunda final en tres años y habíamos disputado una gran competición. Éramos más fuertes que dos años antes, sobre todo en cuanto a la personalidad necesaria para llegar a una final. En la época en la que me gradué, jugué dos veces contra el Barcelona, en cuartos de final, y marqué un gol. Probablemente fue la mejor semana de mi carrera».

Anuncios

CRISTIANO RONALDO

«Ser el capitán de Cristiano Ronaldo fue algo muy bonito. Recibir al mejor jugador y al máximo goleador siempre es algo bueno. No entrenaba más que los demás en cuanto a cantidad, pero sí lo hacía con más intensidad. Cuando aumentaban las dificultades, él elevaba su nivel. Lo hacía siempre. Era un jugador de otra categoría, único en su especie. En los partidos más importantes siempre estaba preparado y marcaba la diferencia. También era un líder en el campo. No necesitaba hablar demasiado. Bastaban unas pocas palabras. Era muy respetuoso, entrenaba bien y, cuando lo necesitábamos, siempre respondía».